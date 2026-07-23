La Zona Franca refuerza en Costa Rica la proyección internacional de su modelo de economía azul

La Zona Franca de Cádiz ha señalado que ha reforzado esta semana en Costa Rica su estrategia de internacionalización en el marco de la Joint International Staff Week, un encuentro organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad de Costa Rica que ha reunido a representantes institucionales, investigadores y agentes económicos para impulsar nuevas alianzas en torno a la Economía Azul.

Según ha indicado en una nota la Zona Franca, la delegación gaditana, encabezada por el delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha aprovechado este foro para consolidar la proyección internacional del ecosistema de innovación impulsado por la Zona Franca de Cádiz, al presentar Incubazul-Blue Core como un modelo de referencia en el desarrollo de empresas innovadoras ligadas al mar y en la generación de oportunidades de crecimiento sostenible para los territorios costeros.

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Además, durante estos días también se han mantenido reuniones con representantes del Gobierno de Costa Rica, entre ellas la celebrada con la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle, y la viceministra de Aguas y Mares, Ana Gloria Guzmán, con las que se han abierto líneas de colaboración en políticas públicas en medidas de conservación y uso sostenible del agua.

Igualmente, se han celebrado encuentros con responsables universitarios y entidades vinculadas a la innovación y al desarrollo territorial para explorar nuevas vías de cooperación internacional.

Según ha apuntado la Zona Franca, la misión ha servido para reforzar la estrecha colaboración que mantiene con la Universidad de Cádiz, una alianza estratégica que combina el conocimiento científico y la investigación con el emprendimiento, la transferencia tecnológica y la innovación empresarial como herramientas para impulsar la Economía Azul.

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La representación gaditana ha contado también con la presencia de la directora de Promoción Empresarial de la Zona Franca de Cádiz, Marta Domínguez, y el director financiero y del área de Economía Azul del Consorcio, José Manuel Fedriani, junto al vicerrector de Títulos y Calidad de la UCA, Manuel Arcila, el decano de la Facultad de Ciencias del Mar, Javier Benavente, y la coordinadora del CeiMar y directora del Instituto Inmar, Carmen Garrido, entre otros.

Según ha indicado la Zona Franca, Fran González ha participado en dos paneles junto a otras autoridades y representantes de varias instituciones, siendo el primero de ellos el de 'Ecosistemas Azules de Innovación', dedicado a las oportunidades de colaboración entre universidad, empresa y territorio para impulsar la innovación, el emprendimiento y el empleo.

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Ahí, el delegado ha explicado que la Zona Franca ha pasado de ser únicamente una entidad gestora de suelo y espacios productivos a ejercer como catalizadora de oportunidades para las empresas, acompañándolas en su transformación, en el acceso a financiación y en su apertura a nuevos mercados.

La intervención de Fran González ha puesto el foco en la hoja de ruta iniciada por la Zona Franca en 2020 con el objetivo de crear, hacer crecer y consolidar Cádiz como polo de referencia de la Economía Azul, con la puesta en marcha de Incubazul como primer paso, la Incubadora de Alta Tecnología especializada en Economía Azul, con más de 5,5 millones de euros invertidos, de los que 4,6 millones han sido captados de fondos europeos.

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En este sentido, señaló que el proyecto ha permitido recuperar espacios industrialmente degradados y, desde su puesta en marcha, el programa ha incubado a 100 empresas de los 130 proyectos presentados, con un 81% de las startups avanzando en el desarrollo de su iniciativa, un 41% que ya factura y un 31% que dispone de un producto mínimo viable.

González ha incidido en que este primer impulso ha permitido construir un ecosistema desde la base y dar ahora un nuevo paso con Blue Core, el proyecto con el que la Zona Franca amplía el alcance del modelo para apoyar a emprendedores y startups, y también a pymes en transformación, empresas consolidadas, spin-offs universitarias, centros de investigación y proyectos interesados en implantarse en Cádiz, con una inversión de 10,2 millones de euros cofinaciados con fondos Feder.

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El segundo panel en el que ha participado Fran González ha sido 'Territorios costeros en diálogo', celebrado en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, donde se han abordado el contexto, las iniciativas, los retos y las oportunidades de cooperación entre las costas del Caribe y el Pacífico y la provincia de Cádiz.

El delegado ha defendido que los territorios costeros deben afrontar de forma conjunta retos como la innovación empresarial, la creación de empleo, la transición energética, la conservación de los ecosistemas marinos y la adaptación al cambio climático. Para ello, ha subrayado la necesidad de articular redes internacionales que permitan compartir conocimiento, impulsar proyectos conjuntos y adaptar experiencias de éxito a la realidad económica, social y ambiental de cada territorio.

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En este contexto, Fran González ha detallado el Plan de Descarbonización de la Zona Franca, desarrollado junto a la Universidad de Cádiz y el Grupo Tragsa para alcanzar la huella cero y contribuir a un futuro más sostenible libre de emisiones. "La colaboración entre instituciones, universidades y empresas constituye una herramienta esencial para impulsar un desarrollo económico innovador y sostenible en los territorios costeros", ha apuntado.

La agenda institucional ha incluido una visita técnica a la Zona Franca de Coyol, considerada una de las más importantes de América, ya que este parque empresarial constituye uno de los principales referentes internacionales en innovación industrial y fabricación de dispositivos médicos, un sector en el que Costa Rica se ha consolidado como líder mundial gracias a un modelo basado en la alta tecnología, la atracción de inversión extranjera y la colaboración entre empresas, administración y universidades.

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Durante la visita, la delegación de la Zona Franca de Cádiz ha conocido el funcionamiento de un recinto que alberga 34 compañías internacionales, entre ellas siete de las 30 mayores empresas mundiales del sector de los dispositivos médicos. Coyol concentra además un potente ecosistema de empresas auxiliares y proveedores especializados que convierten al parque en un ejemplo de integración industrial y competitividad.

El encuentro ha permitido intercambiar experiencias sobre la gestión de espacios empresariales de alto valor añadido, la atracción de inversiones, la creación de ecosistemas innovadores y las oportunidades de colaboración internacional.

Finalmente, Zona Franca de Cádiz ha señalado que la visita ha supuesto también una oportunidad para conocer buenas prácticas en el desarrollo de parques inteligentes y explorar posibles sinergias futuras con uno de los complejos industriales más avanzados de Latinoamérica.

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