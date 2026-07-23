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La visita de Eric García, campeón del mundo con España, novedad en entrenamiento del Barça

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Sant Joan Despí (España), 23 jul (EFE).- La visita del defensa Eric García, que este domingo se proclamó campeón del mundo con la selección española tras derrotar a Argentina (1-0), fue la principal novedad del entrenamiento efectuado por la plantilla del Barcelona este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Y es que, aunque tiene vacaciones hasta el 10 de agosto, como el resto de internacionales españoles, Eric García quiso acercarse hasta las instalaciones de Sant Joan Despí (noreste de España) para saludar a sus compañeros durante el único entrenamiento de pretemporada programado para este jueves.

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En la sesión, además de los disponibles del primer equipo, Hansi Flick contó con 17 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil: Orian Goren, Álex González, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Xavi Espart, Guille Fernández, Toni Fernández, Òscar Gistau, Shane Kluivert, Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Iker Rodríguez, Áron Yaakobishvili.

Este viernes, los azulgranas vuelven a tener programada una doble sesión, pero con una novedad, ya que, por la tarde, disputarán un partido de entrenamiento contra el Europa, un histórico del fútbol barcelonés que actualmente milita en la Primera Federación (tercera categoría del fútbol español). EFE

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