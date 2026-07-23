La UE compromete 10 millones más en ayuda humanitaria a Cuba por la escasez energética en la isla

La Unión Europea destinará 10 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para la población más vulnerable en Cuba, con el objetivo de apoyar a las comunidades más afectadas por la escasez de combustible y crisis energética por los repetidos colapsos de la red eléctrica en la isla.

La nueva partida responde al "continuo deterioro" de la situación humanitaria en Cuba y la necesidad de apoyar a los más vulnerables, incluidas personas mayores, niños, mujeres embarazadas y lactantes y comunidades en zonas remotas que sufren con mayor intensidad la escasez energética, según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado.

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El objetivo es sostener la atención sanitaria, por ejemplo con la compra de medicamentos y el apoyo a los centros de atención primaria y materna; así como apoyar la asistencia alimentaria de emergencia y el tratamiento nutricional para niños y madres.

Los fondos también ayudarán a la rehabilitación de los sistemas de agua y los suministros para el tratamiento del agua y darán apoyo logístico a zonas de difícil acceso y soluciones de energía renovable.

"La vida cotidiana se ha vuelto cada vez más difícil y la escasez de energía dificulta el acceso a suministros básicos, atención médica y otros servicios esenciales", ha avisado en un comunicado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha recalcado la "solidaridad" de la UE con los cubanos.

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Esta financiación adicional se suma a los 4 millones de euros ya aprobados a principios de este año como asignación regional para el Caribe --destinado principalmente a atender las necesidades de Cuba-- y a los 2 millones de euros de refuerzo aprobados en abril.

Bruselas recuerda que también se produce tras la asistencia prestada el año pasado por los "graves daños" causados en la isla por el huracán Melissa. En 2025, se movilizaron casi 6 millones de euros para la preparación ante desastres y la respuesta a emergencias en Cuba.

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