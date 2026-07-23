La Policía de Corea del Sur registra la sede principal de la Comisión Nacional Electoral

Las fuerzas de seguridad de Corea del Sur han realizado este jueves un registro en la sede de la Comisión Nacional Electoral del país a medida que avanzan las investigaciones por los problemas registrados a principios de junio durante las elecciones locales ante la falta de papeletas suficientes en algunos colegios electorales y la posible falsificación de las cifras de participación.

La operación ha sido ordenada ante la posibilidad de que algunos trabajadores de la comisión hayan manipulado los datos para encubrir posibles errores durante la jornada electoral de aquel 3 de junio, en la que, según las primeras pesquisas, se produjeron errores sistemáticos.

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Esta medida supone un nuevo punto en el marco de la investigaciones en curso dado que la manipulación intencional de datos constituiría un delito mucho más grave que la simple negligencia por parte de los empleados, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Los fiscales e investigadores al frente del caso habían ordenado anteriormente la redada en la sede de Gwacheon, al sur de Seúl, pero también en otras oficinas locales de los distritos de Songpa, Gangnam y Seocho, donde también faltaron papeletas.

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Según el sistema actual, la Comisión Nacional Electoral divulga datos de la participación electoral cada hora durante el día de las elecciones, basándose en las cifras entregadas por los trabajadores electorales en cada una de las mesas establecidas para la jornada de votación.

En caso de que se ingrese una cifra incorrecta, se realiza una corrección informando del error a la autoridad supervisora y obteniendo la correspondiente aprobación del cambio.

El comité creado para investigar el caso ha afirmado que 140 de los 14.288 centros de votación del país solicitaron y recibieron papeletas adicionales tras prever la escasez el día de las elecciones. De estos, 91 utilizaron las papeletas adicionales recibidas, mientras que la votación se vio interrumpida, al menos temporalmente, en 26 centros de votación debido a la falta de papeletas.

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