La Feria del Libro de Lima celebra sus 30 años con Ecuador como invitado de honor

Lima, 22 jul (EFE).- La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), una de las más grandes de América Latina, inauguró este miércoles su trigésima edición con Ecuador como país invitado de honor y un extenso programa de actividades culturales que se desarrollarán hasta el próximo 6 de agosto.

La FIL Lima se celebra por primera vez en el Centro de Exposiciones del Jockey con la idea de seguir creciendo después de tres décadas de vida, según señaló durante el acto inaugural el presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), Ricardo Muguerza.

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"Cambia el escenario, pero permanece intacta la vocación con la que nació este proyecto: hacer de los libros y de la lectura una experiencia compartida", dijo Muguerza al destacar que la FIL Lima rendirá homenaje este año a Alfredo Bryce Echenique, tras su reciente fallecimiento, y celebrará los 100 años del nacimiento de la poeta Blanca Varela.

El pabellón central de la FIL Lima será para Ecuador, que por primera vez es el país invitado de honor en una feria del libro internacional, a la que llega en esta ocasión con una amplia delegación de 40 autores de distintas disciplinas y una propuesta cultural que reúne literatura con música y gastronomía, entre otras especialidades artísticas.

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Entre los autores ecuatorianos que llegarán a la FIL Lima destacan la expresidenta Rosalía Arteaga, Leonardo Valencia, María Fernanda Heredia, Álvaro Samaniego, Andrea Crespo y Merino Santi.

"Compartiremos con el público peruano más de 700 títulos y más de 2.000 ejemplares", destacó el presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, Fabián Luzuriaga, durante el acto inaugural, que estuvo amenizado por la Orquesta Sinfónica de Loja, capital de la homónima provincia ecuatoriana fronteriza con Perú.

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Luzuriaga indicó que el pabellón de Ecuador ofrecerá una experiencia inmersiva en el territorio ecuatoriano a través de su línea ecuatorial, su geografía volcánica, su biodiversidad y las distintas expresiones artísticas del vecino país andino.

"Esperamos que quienes visiten este pabellón no solo lean nuestros libros, sino que recorran simbólicamente Ecuador. Un país puede leerse, y cuando un país deja de leerse, se deja de conocer", señaló Luzuriaga, quien enfatizó su deseo de que este intercambio permita afianzar los lazos culturales históricos que mantienen ambos países.

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De su lado, la viceministra de Cultura de Ecuador, Pamela Cortés, destacó el intercambio literario entre ambos países al señalar que el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum encontró lectores en Perú, así como escritores peruanos como Blanca Varela han sido leídos con admiración en Ecuador.

"¿Cuántas veces hemos cruzado una frontera sin movernos de un sillón con solamente abrir un libro? Esa es la propuesta de estos días, que sea un abrazo entre países y que el mapa que construyamos entre ecuatorianos y peruanos sea un poco más amplio después de esta edición de la FIL Lima", concluyó Cortés.

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Asimismo, la ministra de Cultura de Perú, Fátima Altabás, apuntó que "el acceso al libro y la lectura no depende únicamente del entusiasmo de los lectores".

"Requiere de políticas públicas que fortalezcan la producción editorial, amplíen la circulación de los libros y generen más oportunidades para que las personas accedan a ellos", expresó la ministra.

El escritor Oswaldo Chanove, originario de la sureña ciudad peruana de Arequipa, recibirá el premio de la FIL Lima en reconocimiento a su trayectoria, a la vez que numerosos escritores peruanos presentarán sus últimas obras, como Santiago Roncagliolo, quien lanzará 'El pastor y los lobos', un libro sobre el papa León XIV y la manera en la que manejó los abusos cometidos por la Iglesia en Perú. EFE

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