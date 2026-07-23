La demanda de productos de autocuidado en las farmacias crece un 5%, según Cofares

La demanda acumulada de productos de autocuidado en las farmacias ha crecido un 5 por ciento durante el último año, según el último informe del Observatorio de Tendencias Cofares elaborado con motivo del Día Mundial del Autocuidado.

Cofares destaca que actualmente la farmacia es un espacio de referencia para los ciudadanos que deciden tomar el control de su salud de forma proactiva. "Su asesoramiento especializado aporta el valor diferencial que la población necesita en la búsqueda de soluciones de autocuidado eficaces, preventivas y a su medida", añade.

PUBLICIDAD

En este contexto, la demanda de productos de nutrición deportiva en las farmacias se ha disparado un 36 por ciento en el último año. Este crecimiento viene impulsado por la subcategoría de proteínas, que aumenta un 15 por ciento, aunque el grueso lo siguen concentrando los productos de precompetición, como la creatina, con un 70 por ciento del peso total.

Además, el Observatorio revela que la farmacia está guiando un cambio de hábitos: el cuidado físico ya no es exclusivo del verano. La demanda se está desestacionalizando y, en este 2026, el pico máximo en nutrición deportiva se ha registrado en marzo.

PUBLICIDAD

Por su parte, la categoría de salud digestiva de venta libre ha registrado un aumento acumulado del 5 por ciento en los últimos 12 meses. Los ciudadanos apuestan por el cuidado del microbioma, convirtiendo a los probióticos en el producto estrella al acaparar el 37 por ciento de la demanda total.

Asimismo, la farmacia está dando respuesta a la creciente preocupación por las sensibilidades estomacales, evidenciada por un repunte del 27 por ciento en la demanda de soluciones para intolerancias y alergias digestivas.

MADRID Y LA COMUNIDAD VALENCIANA LIDERAN LA DEMANDA

La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana lideran de forma transversal el repunte de la demanda y concentran el mayor peso en todas las categorías de bienestar analizadas.

Junto a ellas, destacan fenómenos autonómicos impulsados por las farmacias de cada región. Es el caso de Cataluña, donde la nutrición deportiva ha experimentado un crecimiento del 37 crecimiento en el último año; o Andalucía, que se confirma como un territorio clave en el cuidado del sistema digestivo, absorbiendo por sí sola el 12 por ciento del volumen nacional de esta categoría.

PUBLICIDAD