Informe «Beyond the Signal»: KuCoin celebra su noveno aniversario, supera los 45 millones de usuarios y sigue avanzando para materializar su visión de priorizar la confianza

PR Newswire

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 23 de julio de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza, ha publicado hoy su informe sobre el primer semestre de 2026: «Beyond the Signal», una edición especial con motivo del noveno aniversario que repasa la evolución y los avances de la plataforma durante la primera mitad de 2026.

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El sector de las criptomonedas ha pasado de estar definido principalmente por el acceso al mercado y la negociación a convertirse en una parte cada vez más integrada de las finanzas mundiales y de la actividad económica cotidiana. En la actualidad, las plataformas no solo se evalúan por su alcance, sino también por la confianza, la resiliencia, la inteligencia y la utilidad práctica de la infraestructura que construyen. El análisis examina cómo ha evolucionado KuCoin a lo largo de esta transición: desde una de las primeras plataformas para el descubrimiento de activos hasta un ecosistema más amplio al servicio de usuarios, instituciones, empresas y participantes en la Web3.

El informe destaca el crecimiento de KuCoin, que ya cuenta con más de 45 millones de usuarios en todo el mundo. Además de mantener su solidez en los mercados consolidados, KuCoin registró una dinámica alentadora en las regiones emergentes de alto crecimiento, con un aumento del número de nuevos usuarios del 170 % en Latinoamérica y del 30 % en África durante el periodo. Este impulso se vio respaldado por la inversión continuada en infraestructura básica de operaciones, acceso a Web3, pagos en el mundo real y servicios institucionales.

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El ecosistema de criptomonedas como servicio (Crypto-as-a-Service) de KuCoin cuenta ya con más de 120 socios, mientras que su red de intermediarios financieros ha crecido hasta superar los 400 socios. Este crecimiento refleja la creciente demanda, por parte de los intermediarios financieros, las empresas de tecnología financiera y demás empresas, de una infraestructura de activos digitales modular y de nivel institucional. Además, esto pone de manifiesto el papel cada vez más importante que desempeña KuCoin más allá de sus servicios básicos de intercambio, como proveedor de infraestructura que fomenta una mayor participación en la economía de los activos digitales.

La confianza siguió siendo un elemento fundamental de esta expansión. El proyecto «Trust» de KuCoin, dotado con 2.000 millones de dólares, se articula en torno a cinco pilares: infraestructura de seguridad, cumplimiento normativo y gobernanza, mecanismos de transparencia, protección de los usuarios y resiliencia global de la infraestructura y las operaciones. La validación independiente de este trabajo por parte de terceros incluye las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 y CCSS, junto con la «Prueba de reservas» auditada por Hacken. KuCoin también amplió su presencia normativa, lo que incluye su registro como proveedor de servicios de intercambio de monedas digitales ante la AUSTRAC en Australia y la autorización MiCAR en Europa.

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El análisis señala la utilidad en el mundo real y la convergencia de las criptomonedas con las finanzas tradicionales como prioridades para la próxima etapa de KuCoin. KuCoin Pay registró un fuerte crecimiento en el volumen de pagos en cadena, un aumento de más de tres veces en el volumen de pagos fuera de cadena, un crecimiento de aproximadamente 25 veces en el número total de pedidos y un aumento del 60 % en el número de socios de servicio y comerciantes. Por su parte, KuCard se ha lanzado en Australia a través de la red global de Mastercard. La importancia de estas cifras va más allá del crecimiento de las transacciones. Sugieren que la generalización de los pagos con criptomonedas dependerá menos de que los consumidores y los comerciantes tengan que aprender un proceso de pago Web3 totalmente nuevo y más de la integración de los activos digitales en los métodos de pago que ya conocen.

La IA también se está convirtiendo en un elemento fundamental de la hoja de ruta de la infraestructura de KuCoin. KIA, el asistente de IA nativo de criptomonedas de KuCoin, ha pasado de ser una herramienta independiente a convertirse en una capa de inteligencia que abarca todo el ecosistema y que se extiende a ocho escenarios principales, entre los que se incluyen los futuros, la negociación al contado, la búsqueda, los servicios de activos, los contenidos, la gestión patrimonial, los datos de mercado y las campañas. KIA registró un crecimiento del 300 % en el número de usuarios activos diarios, mientras que el KuCoin Skills Hub puso a disposición de los agentes externos de IA capacidades criptográficas modulares, lo que ha contribuido al desarrollo de una infraestructura criptográfica más inteligente y compatible con los agentes de IA.

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«Nueve años de ciclos de mercado han reforzado una sencilla convicción: el tiempo genera confianza», afirmó BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. «A medida que las criptomonedas pasan de ser un fenómeno marginal a formar parte de la infraestructura de las finanzas mundiales, las plataformas que perduren no se definirán por el ruido a corto plazo, sino por el valor duradero que generen. Para KuCoin, esto significa crear una infraestructura segura y transparente, impulsar la innovación responsable, reforzar el cumplimiento normativo y conectar los activos digitales con la economía real. Beyond the Signal representa nuestro compromiso de crear un ecosistema en el que los usuarios y el sector puedan confiar a largo plazo».

Al cumplir su décimo año, KuCoin seguirá consolidando la confianza, impulsando el desarrollo de infraestructuras inteligentes y ampliando la utilidad de los activos digitales en el mundo real.

El informe completo sobre el primer semestre de 2026, «Beyond the Signal» se puede consultar aqui.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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Para más información, visite www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin