Hallados restos que confirman un asentamiento prerromano en el Castro de los Judíos de León

Las excavaciones realizadas por el equipo de investigadores del departamento de Historia y el Instituto de Estudios Medievales la Universidad de León (ULE) en el Castro de los Judíos de Puente Castro han confirmado la presencia prerromana en el yacimiento arqueológico.

En concreto, el pasado año se hallaron materiales y estructuras en negativo que parecían de esa época y ahora, a través de las dataciones de carbono-14 que se han realizado de restos de fauna, se ha confirmado un asentamiento anterior al judío en este enclave. "Al menos antes de que los judíos se asentasen aquí, hubo una ocupación del periodo prerromano", ha recalcado la directora de la campaña de excavación arqueológica, Raquel Martínez Peñín.

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En este sentido, ha puntualizado que durante la campaña del pasado año se hallaron algunos materiales, fundamentalmente de cerámica, de la Edad del Hierro y aparecieron por debajo de las construcciones medievales unos niveles que eran "completamente diferentes" a los que el equipo investigador estaba habituado a encontrar, entre ellos algunas estructuras en negativo --huellas de actividad humana formadas por la remoción o excavación de material en el suelo original-- y algunos hoyos colmatados de materiales. Además, aparecieron algunos restos de fauna cuyas dataciones de carbono-14 confirman que pertenecen a la Edad de Hierro.

Además de esta línea de investigación, el equipo de investigadores ahonda en la etapa de ocupación de los judíos y las distintas fases constructivas asociadas a la presencia de esta comunidad en el Castro y continúa con las labores de identificación de los distintos periodos de ocupación y también de la destrucción de la judería.

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"La información que estamos obteniendo es muy interesante", ha subrayado, para explicar que los hallazgos muestran la realidad medieval de la ciudad de León, al ofrecer una radiografía de cómo era el sistema constructivo del momento, cómo se articulaban los espacios y buena parte de su cultura material.

En este sentido, ha precisado que se han encontrado algunos materiales utilizados para actividades artesanales por parte de las mujeres que ofrecen información sobre cuestiones referidas al género en la época.

FORMACIÓN A 50 ESTUDIANTES

En cuanto al plano formativo de la iniciativa, este año realizan trabajo de campo y en el laboratorio unos 50 estudiantes de la ULE y de universidades como la de Santiago de Compostela, la Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), además de algunos alumnos extranjeros que realizan prácticas procedentes de países como Portugal.

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"Este año nos hemos visto muy desbordados", ha recalcado y ha señalado que se han quedado fuera de esta actividad en el yacimiento unas 20 personas de Barcelona, Málaga o Córdoba porque no era posible acoger a más personas.

El Ayuntamiento de León patrocina y colabora en lo necesario con este grupo investigador, además de ceder el terreno en el Castro de los Judíos para llevar a cabo las labores de investigación, mientras que la ULE, además de la labor de investigación y formación, colabora con el alojamiento y manutención de los estudiantes.

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"MUCHÍSIMO INTERÉS"

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha destacado que el Consistorio tiene "muchísimo interés" en este trabajo que patrocina desde el año 2020 y ha felicitado al grupo de la ULE y a los estudiantes participantes en las tareas arqueológicas y de investigación por el trabajo que realizan.

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"Es una parte importante de la historia de León, es una parte muy desconocida", ha apuntado, para añadir que no existe bibliografía referente al asentamiento judío y otras ocupaciones. "Es muy importante tener esa información porque es la información que vamos a tener de esa época de la historia", ha concluido.