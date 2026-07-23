Guatemala arranca la temporada de fútbol con 35 extranjeros, incluido un español

Ciudad de Guatemala, 23 jul (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala inaugurará este viernes su torneo Apertura 2026 con 35 jugadores extranjeros, uno de ellos español, en los 12 clubes que lucharán por el título, incluido el campeón Municipal.

La primera jornada pondrá al campeón frente a Deportivo Mixco, mientras que en otro duelo también programado para este viernes Antigua recibirá a Marquense.

Los mexicanos, 10, superan en número a los otros extranjeros fichados para el campeonato. Además de 7 colombianos, entre otras nacionalidades.

El equipo que se decantó por un delantero español, Francisco David Grande Serrano, de 35 años, es Marquense, que también fichó a 4 mexicanos para la nueva temporada.

Grande, que procede del Mensajero de España -un equipo de la quinta división-, ocupará la plaza que dejó el uruguayo Diego Casas, quien para el torneo Apertura 2026 engrosa las filas del Xelajú, que perdió la final con Municipal.

El recién ascendido San Pedro, que fichó a cinco jugadores de Cuba, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia, respectivamente, debutará el sábado frente a Xelajú.

También disputarán su primer partido Aurora contra Guastatoya y Malacateco se enfrentará a Cobán Imperial, mientras que la jornada la cierra el domingo Comunicaciones se medirá con el otro ascendido a la primera división, Suchitepéquez.

Para esta temporada, el Departamento de Arbitraje de la Federación de Fútbol anunció que, por primera vez en la historia, Guatemala pondrá en marcha el uso del Football Video Support (FVS), una alternativa al VAR (Video Assistant Referee).

El FVS es un sistema creado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para competiciones que no cuentan con la infraestructura tecnológica ni los recursos para implementar el VAR y se utilizó por primera vez en 2021 para el Mundial de Fútbol Sala disputado en Lituania. EFE

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