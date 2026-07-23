500 empresarios iberoamericanos se reunirán en la ciudad española de Valencia en 2027

Madrid, 23 jul (EFE).- Quinientos altos ejecutivos asistirán al X Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), previsto del 7 al 9 de junio de 2027 en la ciudad española de Valencia, con la mirada puesta en el "enorme potencial de la región".

En un momento de profunda transformación geopolítica y económica, Iberoamérica vive un momento "decisivo" y tiene la oportunidad de "consolidarse como uno de los grandes polos de crecimiento mundial, dejando de ser un actor secundario en el escenario internacional", dijo Ceapi este jueves en un comunicado con motivo de la presentación del congreso.

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De esta manera, Valencia se reforzará como "capital de la economía iberoamericana y como escenario desde el que seguir impulsando una agenda compartida de crecimiento, inversión y cooperación entre ambas orillas del Atlántico", resaltó la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, durante la presentación en la ciudad anfitriona.

Tras el "éxito" de la novena edición, celebrada en México en mayo pasado, esta gran reunión empresarial regresa a España.

"El Mediterráneo vuelve a consolidarse como espacio de encuentro entre culturas, economías y oportunidades. Iberoamérica también es Mediterráneo, y Valencia, como una de sus principales puertas, representa hoy ese punto de unión entre Europa y América Latina", argumentó Vilanova, según el texto de Ceapi, difundido en Madrid.

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El congreso empresarial se celebrará, además, en un momento especialmente significativo para la región. Estará precedido por la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid de noviembre próximo, con la región "en el centro de la agenda política y económica internacional".

Los participantes se ocuparán de asuntos como oportunidades de inversión, impacto social de la economía, empresa familiar y nuevas generaciones.

"Nuestra capital es el escenario natural para reforzar la vocación de conexión entre pueblos hermanos que impulsa desde hace años Ceapi", dijo a su vez el presidente de región valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Y consideró "imprescindibles" discursos que hablan de "intereses comunes" que generan proyectos concretos, defienden la "colaboración público-privada" y apuestan por el "equilibrio" en un contexto internacional de inestabilidad e incertidumbre. EFE