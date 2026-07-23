Georgia confía en restablecimiento de relaciones con Alemania

Tiflis, 23 jul (EFE).- Las autoridades georgianas confiaron este jueves en el comienzo del proceso de restablecimiento de las relaciones entre el país caucásico y Alemania.

"Restablecer las relaciones con Alemania es muy importante para nosotros, ya que Alemania ha contribuido significativamente al desarrollo de Georgia desde su independencia en la década de 1990", dijo el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

Kobajidze hizo estas declaraciones coincidiendo con la entrega de las cartas credenciales del embajador georgiano en Berlín tras 10 meses de retraso.

El primer ministro de Georgia aseguró que su país agradece la ayuda que les prestó Alemania en el pasado y confía en restablecer las relaciones con Berlín.

Según el político, "el exembajador alemán en Georgia, Peter Fischer, cuyo mandato finalizó hace varias semanas, tuvo una contribución muy escasa a las relaciones bilaterales".

"Queremos reactivar el dinamismo de nuestras relaciones", señaló.

Georgia nombró a un nuevo embajador ante Alemania en octubre de 2025 y luego lamentó que las autoridades del país europeo no aceptaran las cartas credenciales del diplomático durante muchos meses.

Fischer criticó con frecuencia el Gobierno de Kobajidze por "alejarse del rumbo democrático", mientras Tiflis acusaba al jefe de la legación alemana de injerencia en los asuntos internos del país. EFE