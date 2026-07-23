FACME hace aportaciones al Proyecto de RD sobre condiciones laborales de residentes para garantizar excelencia formativa

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto (RD) sobre condiciones laborales de residentes, aportaciones que tienen el objetivo de garantizar "la excelencia de la formación especializada".

En concreto, esta organización ha estudiado la norma por la que se modifica el RD 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y se ha validado de su trámite de audiencia e información pública para ofrecer mejoras a la misma.

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"FACME comparte el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los médicos internos residentes (MIR) y considera imprescindible que se preserve el carácter eminentemente formativo de la residencia, garantizando la adquisición de las competencias previstas en los programas oficiales de cada especialidad", ha indicado, para mostrar también su apoyo a la limitación del número de guardias y cuestionar "las garantías de voluntariedad que se establecen para la ampliación de las jornadas de guardia".

En este sentido, ha indicado que sus alegaciones buscan "asegurar la mejora de las condiciones laborales de los MIR", para lo que ha propuesto "preservar el tiempo destinado a actividades docentes, sesiones clínicas, simulación, investigación y evaluación; reforzar los mecanismos de seguimiento y auditoría de las unidades docentes; y adaptar la organización de la jornada y las guardias a las características de cada especialidad y cada plan formativo, evitando que las modificaciones laborales comprometan el aprendizaje práctico o el cumplimiento de los programas oficiales".

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TUTORES

"Fortalecer la estructura docente del sistema de residencia mediante el reconocimiento efectivo de las funciones del tutor, la disponibilidad de tiempo específico para el desempeño de las tareas docentes y una mayor participación de los tutores en la planificación, seguimiento y evaluación del itinerario formativo de los residentes" son otras metas planteadas.

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Además, FACME ha propuesto que se exija a los responsables docentes que cuenten en todos los casos con la correspondiente titulación de médico especialista y experiencia acreditada, reforzando así la calidad de la formación en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Otros apartados sobre los que considera que la norma puede mejorar son la adecuación de la organización asistencial al nuevo marco laboral sin comprometer la capacidad asistencial, para lo que es oportuno reforzar las plantillas de especialistas cuando resulte necesario y planificar adecuadamente la cobertura asistencial, y la corrección de determinadas situaciones de inequidad, como el mantenimiento de las retribuciones normales durante las rotaciones externas obligatorias.

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