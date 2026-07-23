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Más de 100 vecinos evacuados de una urbanización de Villa de Prado permanecen alojados en el polideportivo

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Más de un centenar de vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche de Villa del Prado, que tuvieron que ser evacuados este miércoles por el incendio originado en Almorox que pasó a la Comunidad de Madrid, permanecen alojados en el polideportivo de la localidad.

Según ha informado el Gobierno regional, el núcleo residencial permanece evacuado desde anoche. La urbanización cuenta con más de 50 kilómetros de calles y cerca de 6.000 vecinos y total de 700 personas tuvieron que dejar sus casas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este jueves a la urbanización, una de las áreas más afectadas por el incendio que se decretó ayer en Almorox (Toledo), para conocer sobre el terreno la evolución de la emergencia y el alcance de los daños.

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En la zona continúan trabajando 150 efectivos para extinguir los puntos calientes que permanecen activos. Mientras, un operativo específico integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Agentes Forestales y Bomberos de la Comunidad de Madrid está evaluando la afectación de viviendas y daños materiales con el fin de planificar el regreso de los vecinos en condiciones de seguridad.

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