Elliot Anderson: "El Manchester City ofrece el entorno perfecto para destacar"

El futbolista inglés Elliot Anderson, centrocampista de 23 años, ha afirmado que el Manchester City "es un club que trata fantásticamente a sus jugadores" y que "ofrece el entorno perfecto para destacar", tras ser presentado este jueves como nuevo miembro de la plantilla 'citizen'.

"Como futbolista, quieres ponerte a prueba al máximo nivel. Estar en el City me brinda esa oportunidad", dijo Anderson a los medios oficiales de la entidad de Mánchester. "Visto desde fuera, el City es un club que trata fantásticamente a sus jugadores y ofrece el entorno perfecto para destacar", añadió el mediocampista procedente del Nottingham Forest.

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Luego aseguró que el City "es uno de los clubes más grandes del mundo y la plantilla que tiene es increíble". "Es superfuerte en cada posición. En cuanto supe que estaban interesados en mí, lo puse todo de mi parte para hacer realidad este traspaso", declaró al respecto.

"El éxito que han cosechado y la forma en que han jugado durante los últimos 10 o 15 años ha sido extraordinaria. Es un privilegio tener la oportunidad de formar parte de esto", apostilló Anderson tras haber rubricado un contrato para los próximos cinco años con el City.

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Igualmente señaló que hará "todo lo posible" para hacerse "un hueco en el equipo", ahora entrenado por el italiano Enzo Maresca. "Es un club diseñado para ganar títulos y competir en lo más alto del fútbol. Eso resulta ilusionante para cualquier futbolista", admitió Anderson.

"Estoy feliz de que me hayan dado esta oportunidad y decidido a devolver la confianza que el City ha depositado en mí", concluyó el centrocampista inglés después de firmar su vinculación en presencia de Hugo Viana, director del área de Fútbol en el club 'citizen'.

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