El Tribunal Constitucional de España revisará el Tratado de Amistad con Francia

Madrid, 23 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional español revisará el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia para estudiar si existe contradicción entre la Constitución y un artículo controvertido del tratado que permite la asistencia de miembros de uno y otro Gobierno a los Consejos de Ministros del otro país.

El Constitucional español comprobará si el acuerdo es conforme a la ley fundamental española a petición del Senado (Cámara Alta), de mayoría conservadora, que el 9 de julio planteó esta cuestión de manera previa a la ratificación del acuerdo.

El mismo fue firmado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en enero de 2023 en la ciudad española de Barcelona (noreste).

El tratado ya fue revalidado por la Asamblea francesa y el Congreso de España, mientras que sigue pendiente solo de la ratificación del Senado, a la espera de que el Constitucional se manifieste sobre el encaje constitucional del artículo citado.

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"Un miembro del Gobierno de una de las partes -dice literalmente- será invitado al Consejo de Ministros de la otra, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

Posteriormente, los dos Ejecutivos suscribieron una interpretación para indicar que los ministros foráneos participarían "en los márgenes" de los consejos y en reuniones formalmente separadas.

El Senado español consideró, no obstante, con los votos de los conservadores (Partido Popular) y de la extrema derecha (Vox), que el tratado entra en contradicción con hasta siete puntos de la Constitución nacional y requirió al tribunal para que tome una decisión, que será vinculante.

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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reprochó con dureza en su momento la actitud de la derecha sobre este asunto. EFE