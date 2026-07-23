El Real Madrid recupera el verde oscuro para su nueva segunda equipación

El Real Madrid y adidas presentaron este jueves la segunda equipación para la temporada 2026-27, con el verde oscuro como color protagonista, con detalles en blanco, una combinación que ya se utilizó en el pasado, ya que fue la elegida para la tercera equipación de la temporada 2012-13.

La nueva segunda camiseta del conjunto madridista "es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual", según un comunicado.

Y es que este tono verde oscuro ya lo utilizó el Real Madrid para la tercera equipación en la campaña 2012-13, la última del técnico portugués José Mourinho en su primera etapa en la entidad. Ahora, con el luso al frente de nuevo, el equipo merengue vuelve a esta combinación.

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La camiseta presenta un patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas. "Posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos", expresó el comunicado.