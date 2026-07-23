El presidente surcoreano busca estrechar lazos con Sudamérica en una gira internacional

Tokio, 23 jul (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, buscará estrechar los lazos con Sudamérica en una gira internacional que lo llevará a Brasil, Chile y Argentina, previo paso por Estados Unidos, y que culminará con una visita a la comunidad surcoreana en la ciudad alemana de Frankfurt.

Lee partirá este viernes en dirección a San Francisco, donde asistirá a una cumbre sobre inteligencia artificial (IA) para impulsar la colaboración entre las firmas surcoreanas de la industria con los gigantes de Silicon Valley.

El mandatario planea reunirse con los directores ejecutivos de Anthropic, Dario Amodei; de OpenAI, Sam Altman; de Nvidia, Jensen Huang; y de Broadcom, Tan Hock Eng, según explicó un alto cargo surcoreano a la prensa este miércoles.

"Su objetivo es lograr resultados tangibles, como inversiones y asociaciones, con estos actores clave de la cadena de suministro mundial de IA", aseguró Kim Yong-beom, jefe de gabinete para políticas del Gobierno surcoreano.

Pero el plato fuerte de la gira internacional de Lee serán sus visitas a Brasil, Chile y Argentina, en las que Seúl buscará ampliar lazos comerciales y diversificar sus fuentes de suministro energético, tras la conmoción generada por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Oriente Medio.

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Entre el 26 y el 29 de julio, el surcoreano estará en Brasil para una visita de Estado a invitación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su encuentro en Seúl en febrero de este año, en el que ambos países acordaron elevar su relación al nivel de asociación estratégica.

En un encuentro con la prensa este miércoles para detallar el viaje del mandatario, Wi Sung-lac, director de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana, destacó que Brasil es "el mayor mercado de defensa de América Central y del Sur", y valoró también su liderazgo en foros como la ONU o el G20.

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"Ampliaremos nuestros horizontes diplomáticos hacia el Sur Global y consolidaremos a naciones sudamericanas clave como aliadas en el escenario internacional", explicó el responsable.

Está previsto que, además de reunirse con Lula en Brasilia, Lee viaje a São Paulo para una mesa redonda empresarial, en la que participarán firmas surcoreanas como Hyundai Motor, LG o Samsung, entre otras.

Entre el 29 y el 30 de julio, Lee visitará Chile, donde se reunirá con el presidente, José Antonio Kast, y participará en una segunda mesa redonda con empresarios surcoreanos e instituciones chilenas.

Después, el 30 de julio, el mandatario se desplazará a Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro, al día siguiente, con el mandatario argentino, Javier Milei, y celebrará una cena junto a la comunidad coreana en Argentina.

Está previsto que Lee, durante sus visitas a Brasilia y Buenos Aires, trate el impulso a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, unas conversaciones que se remontan a 2018 pero que se vieron renovadas tras su encuentro con Lula en febrero.

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Finalmente, el líder surcoreano hará una parada en Frankfurt (Alemania) para reunirse con residentes coreanos el 2 de agosto, durante su viaje de regreso a Corea del Sur.EFE