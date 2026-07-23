El Ministerio de Agricultura inicia la audiencia pública del proyecto comercialización del aceite de oliva

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de orden por el que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, según ha informado este jueves en un comunicado.

El artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, contempla la posibilidad de establecer normas de comercialización para el sector del aceite de oliva con del objetivo de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado.

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Por lo tanto, en aplicación de este marco normativo, el el Real Decreto 84/2021, prevé que cuando las condiciones de mercado lo justifiquen y una vez consultadas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector, podrán establecerse normas de comercialización en una campaña determinada.

Así, el proyecto establece el criterio de activación para la retirada de aceite de oliva, que se produciría cuando el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzaran el 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores.

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Igualmente, ha recogido el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría sobre el total de la producción de aceite de oliva, ya que las instalaciones concernidas serían las almazaras productoras.

No obstante, ante la perspectiva de una eventual producción elevada para la próxima campaña, el ministerio ha considerado necesario avanzar en el diseño de la norma, de forma que pueda adoptarse, tal y como establece el Real Decreto 84/2021, para su aplicación en la cosecha 2026/2027.

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Finalmente, una vez conocidas las estimaciones de producción y las existencias iniciales se determinará, mediante resolución de la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios, si se cumple el umbral de activación establecido y, por tanto, el porcentaje de producción a retirar.