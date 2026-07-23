El Mediterráneo llevará una posición única a la COP31, afirma el director adjunto de la UpM

Redacción Medioambiente, 23 jul (EFE).- La región mediterránea llevará una posición única a la COP31 sobre los problemas que le afectan como consecuencia de los impactos del cambio climático, tras establecer un diálogo ministerial con siete países de la zona, explica en entrevista con EFE el director adjunto de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Joan Borrell Mayeur.

Joan Borrell (Madrid, 1972), diplomático español especializado en asuntos euromediterráneos y eurolatinoamericanos, señala que el objetivo es "ampliar" la presencia regional en las mesas de debate de la próxima Cumbre del Clima (COP31), unos foros donde tradicionalmente, por la distribución establecida por Naciones Unidas, están los bloques norte-sur y otras regiones del planeta.

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Tiene su cierta lógica, afirma, pero eso "deja al Mediterráneo aparte, marginado y un poco huérfano", porque, subraya, "el Mediterráneo no es solo Europa, no es solo África, no es solo Asia, es la conjunción de las tres".

Con esa finalidad, añade, desde la UpM -organización que agrupa a los 27 países de la UE con naciones del resto de la cuenca mediterránea- se propuso en España la 'cuarta consulta del Diálogo Mediterráneo de Antalya', localidad turca que será sede de la COP31, cuya presidencia ejerce en esta edición Turquía junto a Australia.

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Sostiene que en total se celebrarán siete reuniones con Francia, Italia y España del lado europeo y Marruecos, Egipto, Argelia y Jordania por parte de los países árabes, cuyo objetivo es "presentar una Nota de Síntesis Mediterránea con las prioridades en la lucha contrato climático en la región".

Hasta el momento se han realizado "encuentros de diálogo en Rabat, El Cairo, París y Madrid, señala, y añade que el siguiente será este mismo jueves en Roma "y luego en Amán y Argel", con los siete países más representativos por su tamaño y número de habitantes del "Mediterráneo, una región que se está calentando un 20 % más rápido que la media mundial".

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El director adjunto de la UpM sostiene que la región afronta "crecientes presiones climáticas y medioambientales", que evidencian el imperativo de "reforzar la cooperación regional".

Explica que la reunión en Madrid fue organizada el pasado lunes por la UpM junto a la presidencia turca de la COP31 y en colaboración con el ministerio español para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la sede de la embajada de Turquía, "con la participación de unos 50 representantes de diferentes sectores".

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Con ello se busca tener una "visión amplia" de los problemas climáticos en la cuenca mediterránea, asegura.

Aunque la presidencia turca "tiene nueve prioridades" en la Agenda de Acción de la COP31, en la reunión de Madrid se abordaron solo tres: electrificación y transición energética, residuo cero y economía circular y sequía y seguridad alimentaria.

Borrell Mayeur recuerda que desde el secretariado permanente de la UpM -creado en Barcelona en 2010- se busca "dar continuidad y contenido a la cooperación euromediterránea, lo que se llamó el Proceso de Barcelona de cooperación, que tiene más de 30 años".

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Para ello, apunta, lo primero que se hizo fue trabajar en "la evidencia científica", para lo que se reunió y constituyó posteriormente la red de científicos del Mediterráneo expertos en cambio climático (MedECC, por sus siglas en inglés). "Son nuestros asesores científicos y nosotros sus altavoces políticos y mediáticos", explica.

Para reforzar la posición mediterránea, en la COP27 en Sharm el Sheij (Egipto) la UpM decidió crear un pabellón Mediterráneo, que en Turquía estará nuevamente para dar "la máxima visibilidad de lo que está pasando en el Mediterráneo".

Porque, según indica, "desde la UpM se trabaja en 14 sectores, de los cuales más de media docena están ligados directamente a la crisis climática, como la plataforma de medio ambiente, la de acción climática, la de energía, de agua, de ciencia, de transporte sostenible y de desarrollo urbano sostenible".

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La UpM, asegura Borrell Mayeur, "busca con sus 14 plataformas sectoriales, en las que hay representantes de todos los países integrantes, diseñar políticas públicas regionales que traten de mitigar, adaptarse y afrontar los problemas".

"El multilateralismo está en crisis", asegura, antes de argumentar: "nuestra región mediterránea es realmente difícil porque tenemos muchos países, hay conflictos que han provocado guerras entre ellos e incluso dentro de un mismo país; poner de acuerdo a tantos sectores con intereses tan distintos, con agenda tan distintas, es muy complicado".

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Borrell sostiene que "Turquía, que preside la COP31, tiene un interés particular y legítimo de hacer de lo Mediterráneo una de las prioridades en esta cumbre como marco global", porque la región tiene problemas comunes como la desertificación, el estrés hídrico, los incendios forestales y las olas de calor.

Lourdes Uquillas