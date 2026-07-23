Banco Santander renueva su acuerdo con el Racing Club

Banco Santander ha renovado el acuerdo de patrocinio con el Real Racing Club en su vuelta a LaLiga EA Sports, después de 14 años, en la temporada 2026-27, y continuará siendo el banco oficial del club cántabro, según ha anunciado este jueves la entidad financiera en un comunicado.

El presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, y el director de Cantabria y Asturias, y director de Territoriales de Banco Santander, Manuel Iturbe, han firmado la renovación del acuerdo de patrocinio que une a ambas entidades. De esta forma, refuerzan una alianza estratégica que comenzó en 2017 y que se ha consolidado como una de las colaboraciones más representativas del deporte cántabro.

PUBLICIDAD

Con este acuerdo, Banco Santander continuará siendo el banco oficial del Racing en su vuelta a Primera División. El logotipo de la entidad seguirá presente en la equipación oficial del primer equipo, situado en la parte trasera de la camiseta bajo el cuello, además de mantener una destacada presencia en distintos soportes publicitarios del club.

El logo de la entidad financiera también se podrá ver en las camisetas de las categorías inferiores masculinas, así como en la camiseta de las categorías femeninas. Además, Banco Santander mantendrá su apoyo a Racing Genuine, con lo que refuerza su compromiso con un deporte más inclusivo, capaz de generar oportunidades dentro y fuera del campo.

PUBLICIDAD

El convenio contempla asimismo la presencia de Banco Santander en Los Campos de Sport de El Sardinero -a través de la publicidad-, así como en las instalaciones Nando Yosu, en la web oficial del club, en la revista del Racing, en el autobús del primer equipo, en la sala de prensa, en el póster oficial, en el photocall y en la lona central que preside el terreno de juego en los prolegómenos de los encuentros disputados en el estadio, entre otros lugares.

"La renovación de esta colaboración refleja el compromiso compartido del Real Racing Club y Banco Santander con Cantabria y con el impulso del deporte como motor de cohesión social, desarrollo económico y generación de oportunidades", señala la nota.

Desde la incorporación del logotipo de Banco Santander a la camiseta del primer equipo en 2022, la relación entre ambas entidades se ha fortalecido, consolidando una alianza basada en "valores comunes como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la cercanía y la vocación de contribuir al progreso de la comunidad".

PUBLICIDAD