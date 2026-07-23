WhatsApp reemplazará el PIN de la verificación en dos pasos con una contraseña

WhatsApp está trabajando en el fortalecimiento de la verificación en dos pasos con una contraseña, que próximamente sustituirá al PIN que actualmente solicita cada vez que quiere registrar el número de teléfono.

La verificación en dos pasos de WhatsApp es una configuración opcional que introduce una capa extra de seguridad a la cuenta de usuario frente a 'hackeos', ya que el servicio lo solicita cada vez que se registra el número de teléfono en un dispositivo nuevo.

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Actualmente, permite establecer un código PIN de seis dígitos, pero este método tiene una limitación a nivel de seguridad, tanto por su extensión como por admitir únicamente números.

Por ello, WhatsApp está trabajando para sustituir el PIN por una constraseña, como el portal especializado WABetainfo ha visto en la beta de la aplicación para Android (v2.26.29.4). Esta opción se presenta como más segura al permitir introducir más de seis caracteres y combinar letras y números.

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