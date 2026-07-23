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El Kospi surcoreano sube un 4 % en la apertura impulsado por el sector tecnológico

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Tokio, 23 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía alrededor del 4 % a la apertura de la sesión de este jueves, impulsadas por el reciente repunte del sector tecnológico, especialmente de los semiconductores, a pesar de las tensiones en Oriente Medio.

Transcurridas la primera hora de negociación, el indicador crecía un 4,04 %, o 274,37 puntos, hasta los 7.072,07 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 3,67 %, o 27,59 puntos, hasta las 778,68 unidades.

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La tendencia al alza del parqué surcoreano tiene lugar después de que el gigante tecnológico estadounidense Alphabet, empresa matriz de Google, informara de que había ganado un 178 % más interanual, reafirmando la demanda de inteligencia artificial (IA).

En el sector de los semiconductores, el gigante Samsung Electronics, valor de referencia local, subía un 3,55 %, mientras que su rival SK hynix crecía un 4,54 %. La tecnológica Naver se disparaba alrededor del 7 %.

En defensa, LIG Defense & Aerospace se incrementaba un 4,8 %, Korea Aerospace, un 3,15 %, y Hanwha Aerospace un 1,23 %. EFE

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