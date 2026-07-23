El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 regresa tras el verano a Pamplona

La Plaza del Castillo de Pamplona recibirá el 29 de agosto la séptima estación de la decimocuarta temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, el festival de baloncesto urbano, gratuito y al aire libre de España, después del parón estival, según informa este jueves la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Durante la primera parte de la temporada, el circuito ha cumplido con su concepto de 'Juega y vive el baloncesto', ofreciendo una experiencia abierta a todo el mundo en la que volverán a participar cientos de jugadores de todas las categorías en la próxima parada en la capital navarra.

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El evento contará con la participación de las diferentes instituciones involucradas en la organización del circuito, así como la Federación Navarra de Baloncesto, la entidad social beneficiaria del Triple Solidario (el programa de 'Niños contra el cáncer' de la Clínica Universidad de Navarra), y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas.

Además, habrá actividades para todos los asistentes, jueguen o no al baloncesto, y los embajadores de la FEB fomentarán al público a participar activamente en una jornada festiva alrededor del baloncesto.

El evento ha sido presentado este jueves en la sala Ágora de la sede de CaixaBank en Pamplona en un acto con la participación de Andrea Urtasun, Oncopediatra del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra; Pablo Bretos, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto; y José Antonio Lahoz, director de Instituciones de la DT Ebro de CaixaBank.

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"El deporte es una pieza fundamental que debe formar parte de los tratamientos oncológicos. Sin investigación no hay mejoría e iniciativas como esta son fundamentales", manifestó Andrea Urtasun.

Pablo Bretos además insistió en que Pamplona ha sido la ciudad donde más participación ha tenido el circuito. "El año pasado contamos con 856 jugadores y jugadoras y en este esperamos superarlo. Supone el inicio de la temporada, es un momento muy bonito en Pamplona", manifestó.

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José Antonio Lahoz señaló que en cada edición se han ido superando los récords de participación. "Un éxito que demuestra el enorme vínculo que existe entre esta ciudad y el baloncesto. Este 2026 damos un paso más. Queremos una edición todavía más participativa, más inclusiva y saludable, reforzando la presencia de personas de todas las edades y condiciones, impulsando la igualdad a través del deporte y ampliando el impacto positivo que este evento genera en la sociedad. Porque el Circuito 3x3 CaixaBank es mucho más que un torneo. Es una celebración del deporte, de la convivencia y de los valores que nos unen", dijo.

Desde su creación, el circuito ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria.