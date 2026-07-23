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El argentino Mariano Llinás presentará su biografía de Borges en la Mostra de Venecia

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Roma, 23 jul (EFE).- El realizador argentino Mariano Llinás presentará un documental sobre el escritor Jorge Luis Borges en el próximo Festival de Venecia, según anunciaron este jueves los organizadores del certamen, que arrancará el 2 de septiembre.

La cinta se titula 'Biografía de Jorge Luis Borges' y tiene una duración de más de cinco horas -330 minutos-, según desveló en la presentación de la Mostra su director, Alberto Barbera.

"Decir que es una biografía se queda corto. Se trata de una cinta repleta de citas 'borgesianas', literarias, geográficas y cinematográficas. Una película absolutamente apasionante", destacó.

Barbera además destacó la presencia en el Festival de Llinás, miembro del colectivo El Pampero Cine como Laura Cittarella, autora de la aclamada 'Trenque Lauquen' (2022), y que en el pasado colaboró en el guión de 'Argentina, 1985' (2022) de Santiago Mitre.

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La 83 edición de la prestigiosa Mostra tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y, a lo largo de la misma, se entregarán dos Leones de Oro honoríficos: al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn. EFE

(foto)(vídeo)

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