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Detienen en Guyana a 3 personas por el ferri naufragado que deja al menos 65 muertos

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San Juan, 23 jul (EFE).- Las autoridades de Guyana anunciaron este jueves la detención de tres personas en relación al naufragio del ferri MV Barima, ocurrido el pasado día 18 y que deja por el momento 65 muertos.

Entre los señalados como posibles responsables del accidente mortal están el capitán y el primer ingeniero de la embarcación, quienes dieron positivo por consumo de marihuana en un examen químico realizado después de la tragedia, y un funcionario del Departamento de Transporte y Puertos que solo ha sido identificado con su apellido, Granderson.

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Según denuncia la Policía guyanesa, Granderson estaba a cargo de las operaciones en el puerto de Georgetown, que incluyen verificar la sobrecarga en el ferri y la venta de boletos.

El ministro de Obras Públicas local, Juan Edghill, dijo que Granderson fue llevado al Departamento de Investigaciones Criminales para ser cuestionado por el accidente y acudió con su abogado.

Edghill había precisado el domingo que el ferri zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

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El MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad, cuando realizaba el trayecto, que dura cerca de 16 horas, y es una de las opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana.

Las autoridades investigan una posible sobrecarga, irregularidades en los registros de pasajeros y otros factores que podrían haber contribuido al accidente.

Al momento, las autoridades han recuperado 65 cuerpos y 76 personas han sido rescatadas con vida desde el accidente el pasado sábado. El gobierno sigue utilizando una cifra provisional total de 179 pasajeros y tripulantes.

Al menos 19 embarcaciones, tres aeronaves y drones han sido desplegados en la zona para continuar con la búsqueda de posibles supervivientes o cadáveres. EFE

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