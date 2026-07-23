Cuatro heridos en choques frente a Parlamento albanés contra proyectos de la familia Trump

Skopie, 23 jul (EFE).- Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos policías, en los enfrentamientos registrados este jueves en Tirana frente al Parlamento de Albania, donde manifestantes de la denominada 'Revolución de los Flamencos' volvieron a protestar contra un polémico proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los manifestantes también protestaron contra la gestión del Gobierno albanés, encabezado por el socialista Edi Rama.

Los choques se produjeron durante la última sesión parlamentaria antes del receso de verano, cuando un grupo de cientos de manifestantes intentó romper el cordón policial alrededor del edificio en el que se encuentra el hemiciclo.

Algunos manifestantes derribaron una valla metálica de seguridad y lanzaron huevos, tomates y botellas de agua contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud.

Dos policías tuvieron que ser trasladados a un hospital, uno con heridas leves y otro con sangre causada por heridas, mientras que dos manifestantes también recibieron atención médica tras los disturbios, según se pudo apreciar en la emisión en directo de la televisión Top Channel.

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La protesta cumple ya 54 días consecutivos y comenzó a finales de mayo tras un enfrentamiento en la zona costera de Zvërnec, cerca de Vlora, entre vecinos y personal de seguridad privado por la instalación de una valla que bloqueaba el acceso a una playa pública.

Esos terrenos forman parte de un proyecto inmobiliario de lujo relacionado con Jared Kushner, yerno de Trump.

Organizaciones ecologistas han advertido de que el desarrollo turístico podría afectar a la laguna de Vjosa-Narta, un humedal protegido considerado un ecosistema indispensable para flamencos y otras 200 especies de aves.

Con el paso de las semanas, la movilización dejó de ser una protesta ambiental y se ha convertido en un movimiento ciudadano más amplio contra la corrupción, la privatización de terrenos costeros y el Gobierno de Rama, que lleva en el poder desde 2013.

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Los manifestantes también muestran su descontento con la oposición conservadora liderada por el exministro Sali Berisha, a quien consideran otra figura de un sistema político que beneficia a oligarcas en lugar de a la ciudadanía. EFE