China y EEUU abordan Consejo comercial y rebaja arancelaria de 30.000 millones, dice Pekín

Pekín, 23 jul (EFE).- China y EE.UU. mantienen una "comunicación fluida" sobre la estructura, funciones y funcionamiento de un nuevo Consejo de Comercio bilateral y estudian un marco de reducción arancelaria recíproca por valor de 30.000 millones de dólares por cada parte, informó este jueves el Ministerio chino de Comercio.

La directora del departamento de Inversión Extranjera del Ministerio, Meng Huating, afirmó en una rueda de prensa de la Oficina de Información del Consejo de Estado (Ejecutivo) que los equipos económicos y comerciales de ambos países están abordando los detalles del mecanismo.

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Meng señaló que Pekín está recabando opiniones sobre la propuesta de rebaja arancelaria entre empresas nacionales, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, gobiernos locales y organizaciones de compañías estadounidenses en China.

Según la funcionaria, Washington también está solicitando comentarios públicos sobre el Consejo de Comercio y sobre el marco de reducción arancelaria recíproca.

"Ambas partes mantendrán una comunicación estrecha, acordarán cuanto antes disposiciones concretas de reducción arancelaria para productos específicos y promoverán su aplicación, con el fin de ampliar aún más el comercio bilateral", afirmó Meng, según la agencia estatal Xinhua.

El anuncio supone un avance en uno de los mecanismos acordados tras la visita de Estado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó a China en mayo, cuando se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y ambas partes defendieron una nueva "relación de estabilidad estratégica constructiva".

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El rifirrafe arancelario surgido a raíz del regreso de Trump a la Casa Blanca llegó a su cénit el año pasado, cuando ambas potencias se impusieron aranceles mutuos superiores al 100 %, una escalada que en la práctica equivalía a un embargo comercial de facto, antes de las posteriores treguas entre ambas partes.

Desde entonces, Pekín y Washington han intentado mantener abiertos canales de diálogo en comercio, inversiones, agricultura, aviación y contactos militares, pese a que la relación continúa marcada por roces sobre aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones estadounidenses a empresas chinas.

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El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunieron este miércoles en Manila, en los márgenes de la cumbre de la ASEAN, donde abordaron la visita prevista de Xi a Estados Unidos este otoño y la necesidad de gestionar las diferencias entre las dos potencias.

Pese a la distensión registrada tras la cumbre entre Xi y Trump, ambos países siguen intercambiando medidas restrictivas y acusaciones en sectores considerados sensibles, en particular defensa, inteligencia artificial (IA) y semiconductores. EFE