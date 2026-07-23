Cataluña presidirá el comité de coordinación autonómico de la Agencia Espacial Española

Catalunya ha asumido la presidencia del Comité de Coordinación con las Comunidades Autónomas (CODIMA) de la Agencia Espacial Española (AEE), según ha informado la Generalitat en un comunicado este jueves.

Mientras que la AEE es el órgano encargado de maximizar el impacto de las inversiones y capacidades espaciales de España, el CODIMA se encarga de coordinar los planes espaciales del Estado con los de las comunidades, con tal de evitar la duplicación de gastos.

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La consellera de Investigación y Universidades del Govern, Núria Montserrat, ha hablado de la importancia de seguir "buscando sinergias con recursos propios para potenciar el sector espacial y contribuir a la autonomía estratégica de la Unión Europea".

El anuncio, concretado en la sede de la AEE de Sevilla, marca el inicio de la primera presidencia rotatoria del comité, que permitirá a las comunidades autónomas liderar la agenda científica semestralmente.

Catalunya ha decidido centrarse en la llamada economía del espacio, fomentando la investigación y creación de infraestructuras sostenibles, además de impulsar el marco jurídico para un uso pacífico del espacio ultraterrestre.

A nivel social, se usarán datos de los satélites para mejorar aspectos como la seguridad alimenticia, el acceso al agua y a la educación.