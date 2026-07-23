British Telekom registró un beneficio antes de impuestos de 590 millones en su primer trimestre, un 4% menos

British Telecom (BT) anotó un beneficio antes de impuestos de 505 millones de libras esterlinas (unos 590 millones de euros) en su primer trimestre fiscal terminado a 30 de junio, lo que supone reducir en un 4% sus ganancias en comparación al ejercicio anterior, según las cuentas presentadas por la compañía este jueves.

Por su parte, los ingresos se mantuvieron prácticamente sin cambios y se situaron en los 4.325 millones de libras (5.070 millones de euros), mientras que la facturación del mercado británico alcanzó los 3.843 millones de libras (4.500 millones de euros).

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la operadora anotó 2.013 millones de libras (2.360 millones de euros), algo por debajo de los registrado hace doce meses.

Por otro lado, la compañía ha reducido sus expectativas de ingresos para su ejercicio fiscal en unos 2.000 millones de libras (2.345 millones de euros), de tal manera que estima unos ingresos para el año completo entre 19.000 y 19.500 millones de libras (22.267 y 22.853 millones de euros).

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BT Group y Verizon anunciaron hace apenas un mes la firma de un acuerdo para combinar sus respectivas operaciones internacionales empresariales en una 'joint venture' participada al 50%, que estará centrada en ofrecer conectividad internacional a organizaciones multinacionales.

Por ello, los resultados reflejan las operaciones en la división internacional como discontinuas con unos ingresos de 451 millones de libras esterlinas (528 millones de euros) en este primer trimestre, mientras el Ebitda reportó 29 millones de libras (34 millones de euros).

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"BT ha tenido un excelente comienzo de año. Estamos conectando a más clientes a nuestras redes de última generación y nos estamos convirtiendo cada vez más en la opción preferida para soluciones de misión crítica, a medida que conectamos y protegemos al país y aceleramos nuestra transformación", ha explicado la consejera delegada, Allison Kirkby.