Agencias

Brasil expresa su preocupación por las expresiones de Ortega sobre elecciones en Nicaragua

Guardar
Google icon

Río de Janeiro, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil defendió este jueves su compromiso con la democracia y manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que en su país "no volverá a haber elecciones", informaron fuentes oficiales.

"La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo", señaló el ministerio brasileño de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En la nota, la cancillería instó a las autoridades del país centroamericano a garantizar al pueblo nicaragüense el derecho de elegir a sus gobernantes.

El presidente de Nicaragua propuso eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

PUBLICIDAD

El anuncio lo hizo durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo.

En el acto, Ortega, un exguerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder". EFE

Últimas Noticias

Santo Domingo pone a prueba millonaria inversión para acoger por tercera vez los JCC

Infobae

Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen al concierto benéfico por los sismos en Venezuela

Infobae

Trump afirma que EE.UU. mantendrá la ventaja sobre China en la IA

Infobae

Trump confirma que Xi visitará EEUU el próximo 24 de septiembre

Trump confirma que Xi visitará EEUU el próximo 24 de septiembre

Estados demandan a Trump por condicionar fondos de emergencia a la colaboración con ICE

Infobae