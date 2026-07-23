Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 jul (10.00 GMT)

Madrid, 23 jul (EFE).-

Teherán.- Irán continúa su lanzamiento de misiles hacia las bases estadounidenses en Oriente Medio en una nueva noche de intercambio de ataques entre Estados Unidos y la República Islámica.

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Saná.- Arabia Saudí confirmó este jueves que un petrolero de propiedad saudí se incendió tras ser atacado en el mar Rojo, horas después de que los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaran el ataque a dos buques en el marco del bloqueo marítimo que han declarado contra el reino.

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Sumi (Ucrania).- Un ataque ruso contra una gasolinera en la ciudad ucraniana de Sumi en la noche del miércoles provocó un incendio de grandes proporciones.

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Caracas.- El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó de "injusto" el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre, el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, y contra su esposa, Cilia Flores, tras la captura de ambos en Caracas el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.

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Narathiwat (Tailandia).- Cinco agentes de una patrulla fronteriza murieron y seis civiles resultaron heridos en el sur de Tailandia, después de que un grupo de atacantes no identificados abriese fuego contra un puesto de control en Narathiwat, una de las tres provincias del sur del país en las que operan grupos insurgentes separatistas.

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Bajo de Masinloc (Filipinas).- El portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Jay Tarriela, dio a conocer este jueves varios vídeos en los que se aprecia el enfrentamiento de este 23 de julio con la Guardia Costera china en el conocido como Bajo de Mansiloc.

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Jerusalén.- Judíos ortodoxos rezaron este jueves en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén con motivo del Tisha B'Av, un día de ayuno anual que conmemora la destrucción del Primer y del Segundo Templo de Jerusalén a manos de los imperios babilónico y romano.

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alm/EFE

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