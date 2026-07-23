Agenda informativa multisoporte América para el jueves 23 de julio de 2026

ESTADOS UNIDOS

- La ONU celebra el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, antes del inicio de los sondeos informales del Consejo de Seguridad. (Foto) (Video)

- La Casa Blanca evitó confirmar conversaciones entre el presidente, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés del republicano en impulsar al suizo como candidato a próximo secretario general de la ONU. (Foto) (Video)

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- El presidente, Donald Trump, participará mañana en la nueva edición de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebrará después de que la gala de abril fuera abruptamente interrumpida por un fallido intento de asesinato contra el mandatario. (foto) (video)

- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una sesión ordinaria de su Consejo Permanente.

- El comisario europeo de Defensa y Espacio Organizado, Andrio Kubilio, participa en una conferencia en la Universidad de Georgetown, organizada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.

- La compañía tecnológica Intel presenta, al cierre de la bolsa, los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

- Space X busca realizar el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete Starship, después de que la misión tuviera que suspenderse la semana anterior por una falla en el encendido de los motores. (Foto) (Video)

- La casa Sotheby's presenta a la prensa 'Botero en Nueva York', exposición de venta privada dedicada al artista colombiano centrada en su etapa en la Gran Manzana, con obras nunca antes mostradas al público. (Foto)

- Comienza una nueva edición del festival Comic Con, que hasta el domingo reúne en San Diego a representantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento. (Foto) (Video)

- La cantante colombiana Aria Vega, quien este jueves hace su primer show en Miami tras el éxito de su canción 'Chévere', admite la "responsabilidad" de ser parte de la nueva generación musical de su país. (Foto) (Video)

MÉXICO

- La presidenta Claudia Sheinbaum recibe al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para hablar sobre la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC). (Foto) (Video)

- El Instituto Nacional de Estadística publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México durante mayo, tras un aumento interanual del 2,3 % en abril.

- El Instituto de Estadística divulga los datos de la inflación de la primera quincena de julio, tras la desaceleración al 3,37 % en junio.

- El consorcio mexicano Cemex reporta sus resultados del segundo trimestre, tras ganancias por más de 790 millones de dólares en el periodo enero-marzo, un 34 % más interanual.

- El mexicano Grupo Bimbo reporta resultados del segundo trimestre, luego de un caída interanual del 8,1 % en su primer periodo del año, pese a ventas récord.

- El conglomerado de telecomunicaciones y medios Grupo Televisa reporta sus resultados del segundo trimestre, después de alcanzar ganancias por más de 23 millones de dólares en los primeros tres meses del año.

- La organización Unidas presenta en Ciudad de México el informe ‘Hilando el cambio’ el cual aborda las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en la industria local de maquila-textil. (Foto) (Video)

- Pasarela de clausura Intermoda con la colección 'Oro Vivo' del diseñador Edher Gin, quien ha vestido a figuras internacionales y nacionales de primer nivel. (Foto) (Video)

- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

VENEZUELA

- Entre túneles bajo los escombros y el rastro de cuerpos rescatados, los familiares de víctimas de los terremotos de hace casi un mes en Venezuela continúan buscando a los suyos. (Foto) (Video)

COLOMBIA

- La ciudad de Barranquilla, la más importante del Caribe colombiano, será sede alterna del Gobierno por decisión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, quien será investido el próximo 7 de agosto. (Foto) (Video)

- El conflicto armado afectó a más de 80.000 personas durante el primer semestre de 2026, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

- Previa del XIV Festival Gabo, que reúne a lo mejor del periodismo iberoamericano del 24 al 26 de julio en Bogotá.

ECUADOR

- Presentan en Ecuador el libro 'Metales de los Andes', que nace de la investigación del Museo Casa del Alabado en torno a la metalurgia prehispánica. (Foto) (Video)

- La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Miriam Bandes, lamenta que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya eliminado el Ministerio de la Mujer, relegado ahora a un viceministerio. (Foto) (Video)

BRASIL

- La derecha brasileña llega dividida a las elecciones presidenciales de octubre, frente a una izquierda que apuesta por una nueva victoria del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto) (Video)

- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) divulga el informe final sobre el accidente de una aeronave de la aerolínea local Voepass que dejó 62 personas muertas en el interior de São Paulo, el 9 de agosto de 2024. (Foto) (Video)

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URUGUAY

- El Banco de Desarrollo CAF aprueba un préstamo para la financiación de una planta potabilizadora con la que Uruguay abastecerá la zona que en el año 2022 se vio afectada por la sequía.

AMÉRICA

- Los clics tecnológicos de América. (foto)

DEPORTES

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Doanld Trump, recibe en la Casa Blanca al equipo de Los Ángeles Dodgers, campeón de las Grandes Ligas de Béisbol. (Foto) (Video)

República Dominicana.- La corredora dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el marchista guatemalteco Erick Barrondo, todos campeones olímpicos, son algunas de las estrellas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se inauguran este viernes. (Foto) (Video)

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Colombia.- Partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana entre el colombiano Independiente Santa Fe y el venezolano Caracas. (Foto)

Argentina.- El argentino Boca Juniors recibe este jueves al chileno O'Higgins en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto)

México.- La Secretaría de Turismo de Nuevo León presenta los resultados de la Copa Mundial de Fútbol en el estado. (Foto)

Bolivia.- El Bolívar recibe en La Paz al Gremio de Brasil en el partido de ida de la repesca de octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto) EFE

Mesa de Edición de América

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