Uruguay cancela operativo de abastecer de combustible a aviones durante obras en Argentina

Montevideo, 22 jul (EFE).- La petrolera estatal uruguaya Ancap canceló el operativo especial que había diseñado para abastecer de combustible a los aviones que pudieran arribar a Montevideo entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre por las obras que en esa fecha se llevarán a cabo en la principal terminal aérea de Buenos Aires, tras no llegar a un acuerdo con el sindicato.

En un comunicado emitido este miércoles, en el que apuntó que dicha iniciativa se había pensado con varios meses de anticipación, la empresa indicó que esta "respondía a una oportunidad logística relevante para el país y requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad que garantizaran la continuidad, seguridad y previsibilidad del servicio".

PUBLICIDAD

En ese sentido, señaló que el diálogo entre Ancap y el sindicato no hizo posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución, por lo que el plan finalmente no va a poder ser implementado.

"Desde el inicio, la empresa informó a Fancap sobre las características y requerimientos del operativo, y promovió distintas instancias de negociación para alcanzar un acuerdo que permitiera materializarlo. En ese marco, propuso una compensación específica para el personal directamente involucrado, considerando las mayores responsabilidades, extensiones horarias y trabajo durante fines de semana que implicaba el incremento extraordinario de actividad", detalló.

PUBLICIDAD

Y añadió: "Sin embargo, durante la negociación desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional, incluyendo beneficios de carácter general y para sectores sin vinculación directa con el esfuerzo operativo adicional requerido".

Tras reconocer la importancia del diálogo con sus trabajadores, la empresa estatal puntualizó que, al no reunirse las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el operativo, Ancap resolvió no llevarlo adelante.

Mientras tanto, el Fancap señaló en otro comunicado que dicha medida ya le fue comunicada y denunció que el directorio de la empresa "prefiere no acordar con el sindicato absolutamente nada, así exponga la imagen institucional de Ancap".

Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, la operación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se llevará a cabo en una pista debido a las diversas obras de remodelación que se harán en la terminal. EFE