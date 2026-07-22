Reino Unido retira temporalmente a su personal diplomático de Irán en medio de las tensiones regionales

El Gobierno de Reino Unido ha retirado temporalmente a su personal diplomático de Irán en el marco del incremento de las tensiones en la región de Oriente Próximo y ha reiterado su advertencia a la población británica de no viajar a dicho país.

"Debido a la situación de seguridad actual, hemos adoptado la medida preventiva de retirar temporalmente al personal británico de Irán. Nuestra Embajada sigue operando de manera telemática", ha indicado el Ministerio de Exteriores en una advertencia de viaje.

Asimismo, ha desaconsejado viajar a Irán. "Si es ciudadano británico y ya se encuentra en Irán, sea como residente o visitante, evalúe su estancia y los riesgos que asume al permanecer en el país", ha indicado, agregando que aquellos con doble nacionalidad "corren un riesgo considerable de ser arrestados, interrogados o detenidos".

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El Ejército de Estados Unidos bombardeó Irán por undécima noche consecutiva en la víspera en el marco de los intercambios de ataques entre las partes a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Este mismo miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.