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Meta anuncia la llegada de controles parentales para Threads

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Meta ha anunciado la llegada de los controles parentales a Threads, su red social de microblogging, para que puedan gestionar el tiempo que los menores pasan en ella y ajustar la configuración de privacidad.

Los nuevos controles parentales llegarán la próxima semana a Threads para los padres y guardianes de Estados Unidos, con los que podrán supervisar la actividad en la red social de sus hijos, que tienen activada la cuenta para adolescentes.

Esta cuenta incluye de serie una configuración más restringida en privacidad y para los contenidos, pero los padres podrán decidir si suavizan alguno de esos parámetros para sus hijos menores de 16 años, además de gestionar quién etiqueta a los menores en las publicaciones, como informan en un comunicado.

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A ello se unen nuevos controles para revisar el tiempo que han pasado conectados, establecer límites temporales de uso y establecer un modo de sueño, que limita o bloquea el acceso a Threads por la noche.

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