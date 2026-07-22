Revelan que manglares, marismas y praderas marinas pueden liberar mercurio cuando se degradan

Un equipo internacional del que forman parte investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), en Girona, ha revelado que los manglares, las marismas y las praderas marinas pueden liberar mercurio cuando se degradan o desaparecen.

La investigación, publicada en 'Earth-Science Reviews', señala que estos ecosistemas, además de almacenar carbono, retienen contaminantes peligrosos, entre ellos metales pesados como el mercurio, informa el CEAB en un comunicado este miércoles.

El estudio, que estima que su degradación y pérdida puede liberar cada año unas 26 toneladas de este metal a escala global, expone los riesgos asociados e identifica las regiones del mundo con mayor peligro.

Entre las perturbaciones analizadas figuran el dragado, la pesca de arrastre, la urbanización y transformación del litoral, los vertidos de petróleo, los temporales, las inundaciones, las sequías y las olas de calor marinas; además, los ecosistemas de carbono azul actúan como "filtros y trampas de la contaminación", acumulando 16 toneladas de mercurio anualmente en todo el mundo.

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El coautor del artículo y director del grupo GAME del CEAB-CSIC, Òscar Serrano, asegura que este estudio da una razón más para conservar y restaurar estos ecosistemas: "Mantener inmovilizados contaminantes heredados, como el mercurio, que pueden entrar de nuevo en circulación si destruimos o alteramos los sedimentos".

En cuanto a las regiones con mayor peligro figuran Asia oriental, América Latina y el Caribe, África subsahariana y varias subregiones insulares del Pacífico; y se propone integrar esta perspectiva en las políticas de gestión costera y en los marcos internacionales de control del mercurio, como el Convenio de Minamata.

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