Australia califica frente China de "desestabilizador" el lanzamiento de misil al Pacífico

Manila, 22 jul (EFE).- La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, aseguró este jueves que durante su reunión la víspera en Manila con el canciller chino, Wang Yi, calificó de "desestabilizador" el lanzamiento por parte de Pekín de un misil que cayó en aguas del Pacífico central a principios de julio.

"Consideramos la prueba de misiles como desestabilizadora. Así lo hemos expresado públicamente y directamente al ministro de Exteriores Wang Yi en mis conversaciones de ayer", aseveró la ministra al ser preguntada sobre la actividad militar china en el Indopacífico durante el encuentro de Exteriores que los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran esta semana en la capital filipina.

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La agencia estatal Xinhua informó el 6 de julio que el Ejército chino había lanzado "con éxito" un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas internacionales del Pacífico.

El proyectil cayó con precisión en la zona marítima prevista, en un ensayo que formaba parte del plan anual de adiestramiento militar y que fue notificado por China con antelación a los "países pertinentes", según Xinhua, aunque condenado en la región por Taiwán, Australia y Japón.

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El lanzamiento se produjo en un momento de creciente actividad militar china en el Pacífico occidental.

Preguntada también por la tensión en el mar de China Meridional, alrededor del cual Pekín mantiene disputas soberanistas con países del Sudeste Asiático y con Taiwán, Wong manifestó la "profunda preocupación" de Australia "por comportamientos desestabilizadores y de riesgo".

El lunes, guardacostas chinos y marines filipinos protagonizaron un encontronazo en un atolón reclamado por ambas partes.

"Deseamos una región pacífica, estable y próspera. Queremos una región donde los países, todas las potencias, incluidas las grandes potencias, respeten el derecho internacional y, en particular, el derecho del mar", concluyó. EFE

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