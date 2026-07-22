Agencias

La actividad económica de Argentina se contrae el 0,5 % intermensual en mayo

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en mayo pasado una contracción del 0,5 % en comparación con abril último, tras haber bajado el 1,5 % en el cuarto mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una subida de apenas el 0,2 % en comparación con mayo de 2025.

PUBLICIDAD

En los primeros cinco meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Panamá mantiene una perspectiva optimista por la renovación del acuerdo marítimo con China

Infobae

El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz

Alemania aporta 10 millones de euros para asistir a desplazados por terrorismo en Nigeria

Infobae

Telefónica Alemania confirma la reducción de 1.100 puestos de trabajo y el cierre de 60 tiendas

Telefónica Alemania confirma la reducción de 1.100 puestos de trabajo y el cierre de 60 tiendas

Castilla-La Mancha trabaja en apagar seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2

Castilla-La Mancha trabaja en apagar seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2