Agencias

El brent sube un 3,36 %, hasta 94,07 dólares, por la tensión en el estrecho de Ormuz

Guardar
Google icon

Londres, 22 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre subió este miércoles un 3,36 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 94,07 dólares, ante la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz tras la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 3,06 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 91,01 dólares.

El brent avanzó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir infraestructuras iraníes si Teherán vuelve a atacar buques en el estrecho de Ormuz, una vía por la que antes del conflicto actual circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

PUBLICIDAD

La caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos, mayor de la esperada, reforzó el avance de los precios, al interpretarse como una señal de mayor demanda en el principal consumidor mundial de petróleo. EFE

Últimas Noticias

Panamá mantiene una perspectiva optimista por la renovación del acuerdo marítimo con China

Infobae

El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz

Alemania aporta 10 millones de euros para asistir a desplazados por terrorismo en Nigeria

Infobae

Telefónica Alemania confirma la reducción de 1.100 puestos de trabajo y el cierre de 60 tiendas

Telefónica Alemania confirma la reducción de 1.100 puestos de trabajo y el cierre de 60 tiendas

Castilla-La Mancha trabaja en apagar seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2

Castilla-La Mancha trabaja en apagar seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2