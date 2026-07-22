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Chile aspira a invertir 87.639 millones de euros en la industria del cobre a lo largo de la próxima década

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El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ha asegurado este miércoles que el país sudamericano aspira a invertir 100.000 millones de dólares (87.639 millones de euros) en la industria del cobre a lo largo de la próxima década.

"Es un mercado muy concentrado y necesitamos ampliar el número de lugares que nos compran cobre. [...] Probablemente, China seguirá siendo un cliente muy importante para nuestro cobre debido a su gran presencia industrial", ha explicado Pérez Mackenna desde la Cumbre de Negocios Sostenibles organizada por 'Bloomberg' en Singapur.

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Con el objetivo de aprovechar el 'boom' en torno a los centros de datos, la inteligencia artificial (IA) y la electrificación, Chile debe repensar su modelo y no limitarse a exportar el mineral bruto de cobre, sino a venderlo ya refinado, según ha sostenido el titular chileno de Exteriores.

Por otro lado, ha informado de que el Gobierno chileno ha abierto conversaciones con la India para cerrar un acuerdo de libre comercio, iniciativa que discurrirá en paralelo a las renegociaciones de los pactos ya suscritos con países vecinos.

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