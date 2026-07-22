El FMI considera "insuficiente" la consolidación fiscal de Francia y prevé un aumento del déficit al 5,2%

El déficit presupuestario de Francia se ampliará este año hasta el 5,2% del PIB desde el 5,1% de 2025, en vez de reducirse, como consecuencia de una expansión más débil de la economía del país galo que complica la consolidación fiscal, según ha advertido el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el que el ritmo actual de ajuste "sería insuficiente" para cumplir los objetivos establecidos a medio plazo.

"Los vientos en contra derivados de la guerra en Oriente Medio y la crisis energética han comenzado a afectar la actividad económica, complicando los esfuerzos de consolidación fiscal que llevan a cabo las autoridades", reconoce la institución internacional en las consultas sobre las conclusiones del informe anual 'Artículo IV' de Francia.

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Tras una expansión del PIB del 0,9% en 2025, el FMI prevé que la segunda mayor economía de la zona euro crecerá este año un 0,6%, un 0,9% en 2027 y un 1,2% en 2028, mientras que, tras lograr reducir el déficit al 5,1% del PIB el año pasado, anticipa que el desequilibrio negativo de las cuentas públicas repuntará en 2026 al 5,2%, en vez de bajar al 5% como estaba previsto, mientras que el próximo año sería del 4,9% y del 4,5% en 2028.

En su análisis, la institución advierte de que los elevados niveles de déficit y deuda, la modesta dinámica de crecimiento y las crecientes presiones sobre el gasto derivadas de la defensa, el envejecimiento de la población y las transiciones digital y ecológica, subrayan la urgencia de una estrategia plurianual creíble y bien definida para liberar el potencial de crecimiento de Francia y respaldar la consolidación fiscal con el fin de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB para 2029.

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Si bien las autoridades francesas mantienen su compromiso de reducir el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB para 2029, aprovechando el excelente desempeño fiscal de 2025, el FMI considera que la consolidación fiscal "sigue avanzando más lentamente de lo previsto" y aún está sujeta a importantes riesgos de implementación, recordando que el país galo celebrará elecciones presidenciales a principios de 2027.

"Sin medidas adicionales, el ritmo actual de ajuste sería insuficiente para que Francia cumpla los objetivos de su Plan Estructural Fiscal a Medio Plazo (PEFP)", afirma el FMI, que juzga apropiada hasta ahora la respuesta del Gobierno francés a la crisis energética, aunque subraya que esta "debe seguir siendo limitada, temporal y dirigida a los más vulnerables", preservando los incentivos del mercado y conteniendo los costes fiscales.

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De cara al futuro, en el marco de una estrategia plurianual actualizada y claramente definida para encauzar la deuda firmemente hacia una senda descendente, recomienda a Francia acometer un esfuerzo fiscal inicial concentrado al inicio del periodo 2027-2029 equivalente a aproximadamente el 0,8% del PIB anual.

Asimismo, defiende que la política fiscal se sustente en un paquete a medio plazo de medidas y reformas fiscales de alta calidad para reorientar el gasto y mejorar su eficiencia, fortalecer las finanzas públicas y apoyar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se reserva margen para las necesidades de gasto prioritarias.

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"Si se orientan adecuadamente, se planifican cuidadosamente y se complementan con reformas estructurales que impulsen el crecimiento, estos esfuerzos de racionalización preservarían la equidad, protegerían a los más vulnerables y apoyarían el crecimiento a medio plazo", concluye su análisis.