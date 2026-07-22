El Constitucional de Perú anula la prisión preventiva de Vladimir Cerrón por organización criminal

El Tribunal Constitucional de Perú ha anulado la prisión preventiva de 24 meses impuesta al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por supuestamente liderar una trama criminal en la región de Junín conocida como 'Los Dinámicos del Centro'.

El Constitucional ha aceptado el recursos de 'habeas corpus' presentado por la defensa de Cerrón, dando así por bueno que los jueces que determinaron su prisión provisional no justificaron adecuadamente su decisión, si bien la decisión no ha sido unánime.

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No obstante, el fallo del Constitucional no anula los procesos en contra de Cerrón, a quien se señala en este causa como uno de los implicados en esta trama criminal mediante la cual se emitieron licencias y permisos de conducir de manera irregular a cambio de dinero y se cobró cuotas funcionarios del Gobierno de Junín a cambio de mantener sus puestos de trabajo en la administración.

Cabe recordar que Cerrón se encuentra prófugo desde octubre de 2023, cuando se le impuso una pena de tres años y medio de prisión por otro caso de corrupción relacionado con la construcción de un aeropuerto en Junín, durante el tiempo que ejerció como gobernador de la región, del que finalmente fue absuelto.

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Cerrón sigue bajo investigación por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en diversos casos entre 2008 y 2021.

El líder de Perú Libre había intentado en varias ocasiones, pero sin éxito, tumbar esta orden de prisión preventiva mientras permanecía en la clandestinidad, una circunstancia, no obstante, que no ha sido óbice para presentar su candidatura en las últimas elecciones generales, dónde obtuvo un paupérrimo 0,59% de los votos.

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