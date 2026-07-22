El Consejo de la UE da su apoyo al candidato italiano Carlo Comporti para presidir la ESMA

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha mostrado su respaldo a la candidatura del italiano Carlo Comporti para convertirse en el próximo presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), aunque su nombramiento todavía deber ser aprobado en el Parlamento Europeo.

El Comité de Representantes Permanentes de los gobiernos de los estados miembros ante la UE (Coreper) ha designado como su candidato preferido a Comporti, de tal manera que la presidencia --a cargo de Irlanda-- remitirá ahora al Parlamento su decisión para continuar los trámites de su nombramiento.

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Aunque la decisión no es definitiva, supone un gran paso para alcanzar la presidencia de la ESMA, y el candidato de Roma ha conseguido imponerse a la danesa Karen Dortea Abelskov con 17 votos frente a los 10 alcanzados por la otra candidata.

"Mis mejores deseos y felicitaciones a Carlo Comporti por su nombramiento para dirigir la ESMA. Si bien el proceso aún no ha concluido, la votación decisiva de hoy es un reconocimiento a la persona y a Italia. La ESMA desempeña un papel estratégico y está destinada a desarrollarse en el futuro como una Consob (Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa) europea", ha sostenido el ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti.

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Comporti es miembro de la Consob --equivalente a la CNMV española-- desde febrero de 2022 y del consejo de administración de la ESMA desde 2024. A lo largo de su carrera ha ocupado múltiples puestos en organismos reguladores italianos y europeos, así como en el Banco Central Europeo (BCE) y en la Comisión Europea.

"Estoy satisfecho con el resultado de hoy que es fruto del método de trabajo que hemos adoptado desde el inicio de esta legislatura y confirma la nueva credibilidad de nuestro país y de nuestro gobierno en Europa", ha añadido el responsable de la cartera de economía del Gobierno italiano.

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