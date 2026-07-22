El beneficio de la mexicana Gruma cae un 16 % en el primer semestre por deterioro en EE.UU

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- La utilidad neta mayoritaria de la multinacional mexicana de alimentos Gruma cayó un 16 % interanual en el primer semestre de 2026, hasta 219,3 millones de dólares, presionada por el deterioro de su operación en Estados Unidos, donde la debilidad del consumo redujo volúmenes, ventas y rentabilidad.

En su reporte, enviado este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el beneficio atribuible a los accionistas de la controladora disminuyó un 12 %, a 118,7 millones de dólares, desde 134 millones un año antes.

Esto, luego de anotar beneficios netos por más de 100 millones de dólares en los primeros tres meses de 2026, un descenso del 20 % interanual.

Las ventas netas consolidadas crecieron un 3 % entre abril y junio, hasta 1.649,9 millones de dólares, y un 4 % en el semestre, a 3.274,7 millones de dólares.

El reporte señaló que las operaciones fuera de México representaron el 71 % de los ingresos del segundo trimestre.

El volumen vendido bajó un 1 % en el trimestre, a 1.076 millones de toneladas, y permaneció prácticamente estable en el acumulado de la primera mitad del año, con 2.144 millones de toneladas.

El Uaifa, indicador equivalente a la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización, retrocedió un 5 % tanto en el trimestre como en el semestre, a 276,5 millones y 538,5 millones de dólares, respectivamente.

Su margen trimestral se contrajo 1,3 puntos porcentuales, hasta 16,8 %.

Mientras que la utilidad operativa disminuyó un 7 % en el trimestre, a 214,8 millones de dólares, y un 10 % entre enero y junio, hasta 403,9 millones.

En la nota Gruma atribuyó la presión "a mayores costos de distribución y mercadotecnia, mientras el costo financiero neto trimestral aumentó un 30 %".

Estados Unidos, su principal mercado fuera de México, registró una caída del 3 % en ventas trimestrales, a 850,3 millones de dólares, y del 15 % en Uafida, a 165 millones.

La empresa señaló "una menor confianza del consumidor, sensibilidad a los precios y debilidad del canal institucional".

En contraste, en Europa elevó un 5 % sus ventas y un 17 % su Uafida; mientras en Asia y Oceanía avanzaron un 15 % y un 47 %, respectivamente.

En Centroamérica, la multinacional mexicana aumentó un 7 % sus ingresos y un 12 % su Uafida.

En México, Gimsa mantuvo estable su volumen, redujo un 1 % sus ventas y aumentó un 1 % su Uafida trimestral.

En el acumulado, el Uafida de Estados Unidos cayó un 13 % y el de Gimsa un 4 %, mientras Europa creció un 19 %, Asia y Oceanía un 37 % y Centroamérica un 22 %, compensando parte del retroceso estadounidense.

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En el reporte se apuntó que Gruma cerró junio con deuda por 2.118 millones de dólares, un 15 % más que en marzo, y una razón de deuda neta sobre Uafida de 1,5 veces.

Al tiempo que sus inversiones del trimestre sumaron 64 millones de dólares.