EEUU bombardea Irán por undécima noche consecutiva

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha completado su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva iniciada para, oficialmente, "debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

"A las 20.15 horas del 21 de julio (hora del este, 2.15 del día 22 en España peninsular y 3.45 en Irán), el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó con éxito su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán", ha indicado el órgano militar en un comunicado publicado poco más de una hora después de anunciar el inicio de esta ronda de bombardeos.

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En concreto, el CENTCOM ha asegurado haber atacado "centros de operaciones militares iraníes, instalaciones marítimas, hangares de aeronaves, almacenes de drones e infraestructura logística militar", justificando sus ataques, como ha venido haciendo, con el argumento de que los perpetra "para debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Al hilo, el ente castrense ha acusado a Irán de haber atacado "a más de 30 buques comerciales que transitaban por esta vía marítima internacional, vital para el comercio regional y mundial". "Estos ataques injustificados han puesto en peligro a cientos de marineros inocentes y han socavado la libertad de navegación", ha afeado.

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Con todo, ha vuelto a asegurar que, pese a la "agresión iraní, el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de buques comerciales". "Desde principios de mayo, las fuerzas del CENTCOM han facilitado el tránsito de aproximadamente 900 buques comerciales y 450 millones de barriles de petróleo crudo", ha anotado, como hiciera con los bombardeos ejecutados en la víspera.

EXPLOSIONES EN EL SUR Y EL NORTE DE IRÁN, INCLUIDA TEHERÁN

Desde Irán, las principales agencias de noticias han informado de explosiones en múltiples ciudades. En concreto, la agencia estatal IRNA ha recogido testigos de explosiones cerca de la capital del país, Teherán, así como en Mahshahr, en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak y situada frente al golfo Pérsico.

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Es precisamente el litoral sur de Irán el que ha vuelto a ser blanco del mayor número de ataques estadounidenses: el gobernador de Bushehr, Mohamad Mozaffari, ha informado al mismo medio de "dos explosiones en esta ciudad", mientras que las autoridades de Sirik, frente al estrecho de Ormuz, han hecho lo propio con un ataque con "proyectiles enemigos estadounidenses" contra los alrededores de la localidad, si bien "no se han registrado víctimas ni daños a infraestructuras residenciales y comerciales".

Continuando en sentido sureste por la costa meridional de Irán, el 'número dos' de seguridad de la gobernación de Sistán y Baluchistán --fronteriza con Pakistán y Afganistán--, Ali Jalilabadi, ha anotado ataques "en las zonas de Chabahar y Konarak", ciudades portuarias en la costa del golfo de Omán.

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Sin embargo, también el norte del país ha sido atacado: según ha indicado a IRNA la Dirección General de Gestión de Crisis de la Gobernación de Azerbaiyán Oriental --provincia que limita con Armenia y Azerbaiyán--, "una zona militar en los alrededores de la ciudad de Tabriz ha sido atacada por el ejército terrorista estadounidense", si bien "ningún punto dentro de la ciudad de Tabriz ha sido atacado".