Petro anuncia el traslado de 970 millones de dólares para afrontar el fenómeno de El Niño

Bogotá, 21 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes una modificación del Presupuesto General de la Nación para trasladar cuatro billones de pesos (unos 970 millones de dólares) a la atención del fenómeno de El Niño, cuyos efectos, según ha advertido, comenzarán a sentirse a finales de este año.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el mandatario afirmó, vía teleconferencia, que los recursos provendrán de partidas que el Ministerio de Hacienda tenía previstas para el programa Colombia Solar y serán dirigidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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"He pedido que los cuatro billones de pesos (...) se lleven a la UNGRD y entonces tengamos ocho billones (...) para atender, desde el punto de vista energético, la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica", afirmó Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto.

El mandatario señaló que el objetivo es preparar al país para una eventual reducción de los niveles de los embalses entre diciembre y marzo próximos, periodo en el que ha advertido podría presentarse un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

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El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico, que produce a su vez una intensa sequía y suele ocurrir de forma cíclica cada dos años, lo que altera los patrones meteorológicos a nivel mundial.

Petro insistió en que la respuesta no debe centrarse en ampliar el uso de combustibles fósiles sino en acelerar la transición hacia las energías renovables.

"No es con más gas, es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol y mucho sol en todo el territorio de Colombia", afirmó.

El jefe de Estado también pidió reforzar los controles sobre el manejo de los recursos destinados a la emergencia al advertir: "Ojo con la corrupción", en referencia a los antecedentes de irregularidades en la contratación de la UNGRD.

En la víspera, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, Petro aseguró que existe una probabilidad "casi del 100 %" de que el país afronte un "meganiño" a partir de diciembre, por lo que instó al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, a adoptar medidas para mitigar sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción de alimentos y el sistema energético. EFE

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