Japón registró un déficit comercial de 5.453 millones de euros en primera mitad de 2026

Tokio, 22 jul (EFE).- Japón registró un déficit comercial de 1,01 billones de yenes (5.453 millones de euros/6.220 millones de dólares) en la primera mitad de 2026, en medio de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, según datos publicados este miércoles por el Gobierno japonés.

Según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Finanzas, el saldo negativo es un 57 % inferior al registrado en el mismo período del año pasado, cuando obtuvo un déficit comercial de 2,21 billones de yenes (12.860 millones de euros/14.955 millones de dólares).

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Las exportaciones japonesas aumentaron un 13,7 % interanual en los primeros seis meses del año, hasta 60,66 billones de yenes (326.100 millones de euros/372.020 millones de dólares), en particular, gracias a las ventas de semiconductores y chips.

Mientras, las importaciones se incrementaron un 10,7 %, hasta 61,67 billones de yenes (331.500 millones de euros/378.100 millones de dólares), ante el aumento de metales no ferrosos y teléfonos inteligentes.

Sin embargo, las importaciones de petróleo procedentes de Oriente Medio cayeron un 26,4 %, mientras las autoridades japonesas buscaban fuentes alternativas de crudo tras la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que comenzó a finales de febrero.

Por países, Japón registró en dicho período con China, su mayor socio comercial pese a las tensiones desatadas a finales del año pasado a causa de Taiwán, un déficit por valor de 1,01 billones de yenes (5.452 millones de euros/6.220 millones de dólares), lo que supone un 57 % interanual menos.

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Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 3,15 billones de yenes (16.900 millones de euros/19.300 millones de dólares), lo que marca una bajada del 23,4 % interanual.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 884.900 millones de yenes (4.756 millones de euros/5.423 millones de dólares), un 42,4 % menos que en la primera mitad de 2025.

Con Brasil, el país asiático aumentó su déficit un 19,2 % interanual, hasta 355.000 millones de yenes (1.900 millones de euros/2.170 millones de dólares), y en el caso de Chile el saldo negativo se amplió un 33,3 %.

Japón logró, en cambio, un superávit con México por valor de 510.000 millones de yenes (2.741 millones de euros/3.125 millones de dólares), un 40 % más con respecto al año pasado.

El Ministerio de Finanzas japonés también publicó este jueves su informe preliminar de la balanza comercial de junio, en el que, por segundo mes consecutivo, Japón registró déficit comercial, en esta ocasión de 406.906 millones de yenes (2.187 millones de euros/2.494 millones de dólares).

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Las exportaciones japonesas experimentaron un aumento interanual del 19,3 % en el sexto mes de este año, hasta 10,93 billones de yenes (58.700 millones de euros/66.990 millones de dólares); mientras que las importaciones aumentaron un 25,4 % interanual, hasta 11,34 billones de yenes (60.900 millones de euros/69.500 millones de dólares). EFE