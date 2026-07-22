Comienza en Polonia juicio a ruso por ataques a disidentes de Rusia en varios países

Cracovia (Polonia), 22 jul (EFE).- Este miércoles comenzó en Varsovia el juicio contra Anatoli B., un ruso asilado en Polonia que está acusado de liderar desde la capital polaca una red dedicada a atacar en varios países a disidentes del entorno de Alexéi Navalni, muerto en 2024 al ser envenenado en una prisión de Rusia.

Según recogió el diario Rzeczpospolita, durante la apertura de la audiencia, el fiscal Lesław Bożek sostuvo que Anatoli B. coordinó cinco ataques contra opositores rusos, y que actuó presuntamente bajo la protección del multimillonario Leonid Nevzlin, exvicepresidente de la empresa petrolera de Rusia Yukos.

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La Fiscalía polaca acusó a Anatoli B. de haberse servido de diez delincuentes polacos reclutados entre 2023 y 2024.

Estos hombres habrían perpetrado un incendio en Vilna el 7 de julio de 2023, así como el intento de secuestro y una brutal agresión física con un martillo contra Leonid Volkov en marzo de 2024 en suelo lituano, tras haber tratado sin éxito de agredirle en Nueva York en 2023.

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Además, los hombres a las órdenes de Anatoli B. habrían llevado a cabo una agresión física en Buenos Aires contra la esposa del economista Maxim Mironov en septiembre del mismo año.

Anatoli B. admitió durante la investigación haber recibido transferencias de dinero por parte de Nevzlin que suman un total aproximado de 225.000 euros, ingresos que justificó como "regalos" y "remuneraciones por trabajo", pero negó ante el juez que el montante estuviera destinado a financiar actividades ilegales.

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La acusación se apoya en el testimonio de Viktor P., un ciudadano bielorruso residente en Polonia que supuestamente actuaba como intermediario entre Anatoli B. y los delincuentes contratados para realizar los ataques.

La defensa de Anatoli B. negó cualquier trasfondo político o vínculo con los servicios de inteligencia rusos, y argumentó que las acciones de su cliente derivaron de "relaciones personales" y disputas privadas.

En declaraciones a Rzeczpospolita realizadas antes del juicio, el acusado aseguró ser víctima de una operación de los servicios secretos rusos en la que fue manipulado.

Anatoli B., que disfrutaba del estatus de refugiado en Polonia desde hace tres años y residía en este país desde hace aproximadamente una década, permanece en prisión preventiva desde su detención en septiembre de 2024. EFE