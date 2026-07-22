Zelenski señala al embajador de EEUU en la OTAN la entrega de más Patriot como "prioridad crítica"

El presidente de Ucraniana, Volodimir Zelenski, ha señalado este miércoles ante el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matt Whitaker, que el suministro de más interceptores Patriot es una "prioridad crítica" para Kiev ante los continuos bombardeos de Rusia contra ciudades ucranianas.

"Tuvimos una buena conversación, centrada ante todo en cómo proteger los cielos de Ucrania con un mayor suministro de interceptores Patriot a través de PURL", ha afirmado en referencia a la iniciativa de compras de la OTAN para entregar material militar a Ucrania de fabricación estadounidense.

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"Esta es una prioridad crítica en este momento, ya que los ataques masivos de Rusia continúan sin cesar", ha insistido Zelenski ante el embajador estadounidense, de visita en Kiev, con el que ha tratado la relación bilateral con Washington en materia de defensa.

Esta conversación ha versado sobre la decisión del presidente, Donald Trump, de autorizar a Ucrania producir sistemas Patriot de su propia fabricación. También ha apuntado a un acuerdo de drones para exportar estas aeronaves a Estados Unidos. "Nuestros equipos están trabajando actualmente. Esto tiene un verdadero potencial y esperamos poder concluirlo pronto", ha afirmado.

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En el marco de la visita, Zelenski ha condecorado al teniente general estadounidense Curtis Buzzard, comandante de la misión de la OTAN de asistencia a Ucrania, con la Orden al Mérito de tercera clase.

"Gracias por permanecer a nuestro lado durante todos estos años de agresión. Ucrania agradece al presidente Trump, al Congreso de Estados Unidos y al pueblo estadounidense su apoyo", ha indicado el dirigente ucraniano.