Chile jugará amistoso ante Canadá en Toronto en la primera ventana FIFA tras el Mundial

Santiago de Chile, 22 jul (EFE).- Chile enfrentará a la mundialista Canadá en un amistoso que se disputará en Toronto el próximo 26 de septiembre, en la primera ventana de amistosos FIFA tras la disputa del Mundial 2026, anunció este miércoles la Federación Chilena de Fútbol.

La Roja, que no clasificó al Mundial por tercera ocasión consecutiva, jugará en el estadio BMO Field donde se disputaron seis partidos de la Copa del Mundo, entre ellos el empate 1-1 de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos.

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El equipo que dirige Nicolás Córdova de forma interina tendría previsto jugar un segundo encuentro en la ventana, que aún está por confirmarse, y que se realizará el 29 de septiembre.

El duelo será el quinto amistoso que dispute La Roja en 2026 ante una selección mundialista, luego de que enfrentó, previo a la cita planetaria, a Cabo Verde con un triunfo 4-2 y Nueva Zelanda con derrota 4-1, en marzo pasado, y a Portugal con derrota 2-1 y República Democrática del Congo con victoria 1-2, en junio pasado.

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La selección chilena se encuentra en un proceso de cambio y renovación de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030, luego de las pasadas clasificatorias sudamericanas en las que finalizó en la última posición.

Canadá, por su parte, fue uno de los anfitriones de la Copa del Mundo en la que avanzó hasta los octavos de final y quedó eliminado ante Marruecos, que le endosó un 0-3. Integró el grupo B en el que, aparte del empate contra los bosnios, goleó a Catar por 6-0 y cayó contra Suiza por 2-1.

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En dieciseisavos de final superó a Sudáfrica por 0-1.

Chile y Canadá se han enfrentado en cuatro ocasiones con un registro de un triunfo, un empate y dos derrotas para La Roja.

El último encuentro fue en la Copa América 2024 en la que igualaron sin goles y significó la eliminación de Chile del torneo en la fase de grupos. EFE